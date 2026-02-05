毒駕男違停尿檢陽性 公共危險罪判刑6月

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗一名陳姓男子曾因案服刑，竟又在吸食甲基安非他命後亢奮地駕駛小客車上路，甚至因違規停車引起警方注意直撞執法「槍口」。苗栗地院近期審理後，認為陳男身為累犯，法治觀念薄弱，依公共危險罪判處有期徒刑6個月，如易科罰金，以1000元折算1日。

判決書指出，陳男曾有竊盜及公共危險前科，前年5月才剛縮刑期滿出獄，但陳男不知悔改，於去年8月11日中午，在住處以玻璃球燒烤吸食「冰毒」(甲基安非他命)後，明知藥效發作會影響駕駛判斷力，仍於當晚7點開車出門。

陳男於同日晚上8點50分於苗栗市在英才路，將車輛違停紅線，引起巡邏員警注意。警方上前盤查時，陳男神色慌張，被當場扣得毒品吸食器1個。經警方採尿送驗，其尿液中的安非他命及甲基安非他命濃度均高於500ng/mL，遠超行政院公告法定閾值。

法官審酌，陳男無視國家杜絕毒品犯罪之禁令，施用毒品後竟還駕車上路，罔顧公眾安全，依公共危險罪判處有期徒刑。

