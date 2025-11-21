毒品唾液快篩上路首日見成效！台中警方攔查32歲陳姓男子，查獲車內K他命，快篩呈陽性反應。警方提醒，毒駕將面臨新台幣3萬至12萬元罰鍰、車輛移置保管及駕照吊扣1至2年處分，若拒絕檢測更將罰鍰新台幣18萬元。此案彰顯新政策對打擊毒駕的立竿見影效果，也警惕民眾切勿心存僥倖，以身試法！

毒駕男遭唾液快篩揪出！「邊開車邊滑手機」被攔查，車內藏K他命。(圖／TVBS)

毒品唾液快篩於20日正式上路，台中警方在首日執行中便查獲一起毒駕案件。一名32歲陳姓男子因邊開車邊玩手機遭警方攔查，警方在他車內發現K他命，隨即進行唾液快篩檢測，結果呈陽性反應。此案件顯示新政策實施的立即成效，警方提醒民眾，毒駕將面臨重罰，包括高額罰鍰、車輛移置保管及駕照吊扣等處分，若拒絕檢測更將面臨更嚴厲的罰則。

警方在他車內發現K他命，隨即進行唾液快篩檢測，結果呈陽性反應。(圖／TVBS)

事件發生於台中西屯區青海南街一間摩鐵旁邊。在毒品唾液快篩正式上路的第一天，32歲陳姓男子因違規使用手機駕駛而被警方攔查。當警方要求駕駛出示證件時，陳男只將車窗打開一小條縫隙回應，這種遮遮掩掩的行為引起警方懷疑，隨即要求他下車接受進一步檢查。

警方要求出示證件時，陳男只將車窗打開一小條縫隙回應，這行為引起警方懷疑。(圖／TVBS)

警方在檢查過程中，在陳男車內發現K他命。當被詢問毒品來源時，陳男表示不知情。警方立即將陳男帶回警局進行唾液快篩檢測。檢測過程簡便，只需將唾液滴在試劑上，3至6分鐘即可得知結果。陳男的快篩結果顯示一條線，代表K他命檢測呈陽性反應。

警方將陳男帶回警局進行唾液快篩檢測，3至6分鐘即可得知結果。(圖／TVBS)

毒緝中心專員王中正表示，根據道路交通處罰管理條例第35條規定，陳男將面臨新台幣3萬至12萬元罰鍰，同時車輛將被當場移置保管，駕照也將被吊扣1至2年。王中正進一步說明，若駕駛拒絕接受檢測，將面臨新台幣18萬元罰鍰的處分。

這起案件顯示毒品唾液快篩政策的實施對於打擊毒駕具有立即效果。(圖／TVBS)

警方補充說明，後續還會對陳男進行尿液檢測，若毒品濃度超標，將依公共危險罪送辦。這起案件顯示毒品唾液快篩政策的實施對於打擊毒駕具有立即效果，也提醒大家不要心存僥倖。民眾如有毒品相關問題，可撥打毒品防制諮詢專線0800-770-885尋求協助。

