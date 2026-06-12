毒駕男遭追捕撞死2行人後身亡 安非他命檢驗呈陽性反應

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在桃園鬧區，自小客車行駛間明顯搖擺不穩，有危險駕駛情形，警方沿路追捕3公里左右，11日晚間8時左右，張姓犯嫌在桃園區經國路和天祥三街口，失控衝撞2名無辜行人，經醫院搶救後，3人都傷重不治死亡。

桃園警分局長王智民表示，「犯嫌經過抽取尿液檢驗，呈現安非他命的陽性反應，並且在現場也查獲安非他命，還有吸食器等相關證物，全案已經報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。」

記者詢問，「他是毒駕累犯或是有什麼前科嗎？」

桃園警分局偵查隊長陳志鵬則回應，「他是有毒品前科。」

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這起毒駕致死案，肇事的30歲張姓男子是桃園市列管毒品人口，針對事故相關肇事責任以及追捕流程，警方則強調，仍待檢方進一步調查釐清。12日早上，桃園地檢署檢察官先到車禍現場勘驗後，再前往聖保祿、部桃及敏盛醫院相驗3名死者。對於再度發生毒駕致死事件，行政院長卓榮泰表達痛心跟不捨。

記者詢問張姓駕駛家屬，「知道他昨天為什麼要出門嗎？知道他有在吸毒嗎？」

家屬則回應，「不清楚，這部分我們不清楚。」

行政院長卓榮泰表示，「對於毒駕因而致死致傷，或者是連續再犯，我們都認為應該要從重量刑，不以毒品的級次來做分別。」

昨（11）日行政院會才剛拍板刑法修正草案，針對毒駕犯行全面加重刑，才隔一日，又有人吸毒上路，全台毒駕問題嚴重，光是桃園今（2026）年到6月11日止，就查獲毒駕949件，桃園市刑大表示，自5月24日警政署啟動全國性查緝毒駕專案，桃園全面使用唾液快篩，毒品陽性即逮捕移送、掣單、扣牌，並針對有毒駕前科者積極建請檢察官聲請羈押，專案迄今經法院裁定羈押計15人。

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