毒駕男開車衝撞高雄警！員警遭撞傷開6槍 嫌犯逃逸

高雄警方今（9日）清晨攔查1輛違停車輛，駕駛一打開車門，警方就聞到濃濃毒品味道，員警要求駕駛下車接受檢查，駕駛卻拒絕下車，同時開車衝撞警方，員警朝車輪開了6槍之後，嫌犯還是駕車逃逸，員警也遭衝撞受傷。

員警：「你不要惹事，熄火熄火。」

嫌犯：「好啦，你不要射啦。」

員警持槍要求坐在駕駛座上涉嫌毒駕男子熄火，男子不僅不肯熄火，還開車衝撞員警。

員警：「熄火！（開槍）」

員警朝車輛左側前後輪射擊6發子彈，但男子還是駕車逃逸。員警清晨3點25分執行巡邏勤務時，發現車輛違規停放，行跡可疑上前盤查。門一打開就聞到濃濃毒品味道，員警要求駕駛下車但是駕駛拒絕還開車衝撞，造成一名員警左手前臂擦挫傷，縫合後沒有大礙，警車也有毀損。警方仍在追查男子到案。

