毒駕男騎機車滑手機又闖紅燈 遇警竄逃沿路違規遭開22張罰單罰13萬

記者莊淇鈞／新北報導

張男騎車闖紅燈還滑手機被警方追捕。（圖／翻攝畫面）

新北市海山警分局巡邏警網，昨天（6日）深夜11時許執勤時，在板橋區民生路三段與四維路128巷口，發現27歲張姓男子騎車滑手機還闖紅燈，警方準備攔停開罰時，張男卻加速逃逸，且沿途不斷違規危險駕駛，經通報勤務中心攔截圍捕後，在板橋火車站旁將張男攔下並壓制在地，後續經毒品唾液快篩發現呈陽性反應，詢後依公共危險、毒品等罪嫌移送法辦外，張嫌拒檢逃逸期間闖紅燈、拒檢逃逸、危險駕駛等行為，警方一口氣開出22張罰單，將處新台幣13萬1300元罰鍰。

警方逮捕張男。（圖／翻攝畫面）

據了解，有詐欺前科的張男昨天深夜11時22分許，騎車沿著板橋區民生路三段行駛，行經四維路128巷口時，因闖紅燈還滑手機，引起海山警分局巡邏警網注意，警方準備攔停張男開單受檢，豈料張男卻拒檢加速逃逸，警方見狀隨立即通報勤務中心呼叫線上警力進行攔截圍捕，張男在逃逸過程中斷違規，但在大批警力攔截圍捕下，終於在縣民大道與新站路口被警方攔下並壓制在地逮捕。

張男逃逸路線。（圖／翻攝畫面）

警方對張男執行毒品唾液快篩檢測，呈安非他命陽性反應，詢後依公共危險、毒品等罪嫌移送法辦外，張嫌拒檢逃逸期間闖紅燈、拒檢逃逸、危險駕駛等行為，警方依一口氣《道路交通管理處罰條例》開出22張罰單，將處新台幣13萬1300元罰鍰當場扣車並吊扣牌照2年。

