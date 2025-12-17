毒駕男高速衝撞行人、波及小貨車 被依現行犯逮捕

社會中心／吳玟誼 蔡承翰 新北報導

又是毒駕釀禍！今天凌晨，一名男子疑似注射毒品後，開車上路，行經新北三重正義北路與龍門路口時，沒有減速，高速衝撞2名正在路旁行走的男子，還波及路邊小貨車，當場被依毒駕現行犯將他逮捕，依公共危險毒駕、毒品罪移送偵辦。

大馬路口，只見黑色轎車油門一踩，直直往前衝，完全沒有要減速，下一秒，當場撞擊兩名路人。

員警火速到場，還發現地面上有丟棄的用過針筒，不排除駕駛毒駕，立刻用唾液試劑檢驗。

這一測呈陽性反應，果然是毒駕，男子當場依現行犯逮捕。

事發就在17號凌晨1點多，新北市三重區正義北路與龍門路口，58歲李姓男子，疑似注射毒品後，開車上路，造成46歲林男右腳骨折，和一名29歲菲律賓籍男子四肢擦挫傷，更波及路邊小貨車。





吸毒開車上路，簡直像是路上不定時炸彈，實在害人又害己。





