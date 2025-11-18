毒駕男高速追撞一家三口！受害車主質問：不對毒駕／酒駕增加刑責嗎？

58歲邱姓男子疑似毒駕，高速追撞前方車輛。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台北建國高架橋日前發生一起離譜追撞事故，28歲雍姓男子駕車突遭後方車輛高速撞擊，釀一家三口受傷送醫，警方獲報到場，從肇事駕駛車內查獲疑摻有第二級毒品依托咪酯的電子煙彈等物，雍男將行車紀錄器畫面PO上網並痛批「台灣真的不對毒駕/酒駕增加刑責嗎？」

雍姓男子將行車紀錄器畫面PO上網稱，當晚一家人（包含2歲小孩）開車回家的路上，被後方毒駕駕駛高速追撞，幸好人都沒事，描述當時情況，後方車高速衝撞就像「飛彈來襲」，雍姓男子質問「台灣真的不對毒駕/酒駕增加刑責嗎？」而網友也留言「酒駕毒駕7414」。

警方指出，58歲邱姓男子駕車北上行經民權東路匝道口附近，左前車頭撞上前方由28歲雍男駕駛的自小客車右後側，雍男車上2名乘客多處擦挫傷，所幸經送醫後均無大礙。

警方從邱姓男子車內查獲疑含依托咪酯的電子煙彈，同時還有施用第二級毒品用的吸食器、第一級毒品海洛因使用的分裝勺，研判毒駕，依規定採尿，警詢後移送北檢偵辦。

中山分局強調，毒品危害社會甚鉅，呼籲民眾遠離毒品、珍惜生命與家庭，警方也將持續加強毒品查緝，維護道路與治安安全。

