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即時中心／温芸萱、許雯絜報導

近期接連發生重大毒駕事故，引發社會高度關注。行政院昨（11）日院會通過《刑法》第185條之3修正草案，大幅提高毒駕刑責，並新增沒收肇事車輛規定，未來毒駕累犯致人於死者，最重可處無期徒刑。對此，民進黨立委王世堅今（12）日受訪時表示，重大毒駕案件應適用死刑。他直言，「如果現在做民調，我相信有95%的民眾都會支持毒駕判死刑」。

王世堅喊重判毒駕：造成重大死傷「判死刑剛好而已」

行政院昨日院會通過《刑法》第185條之3修正草案，大幅提高毒駕刑責，並新增沒收肇事車輛規定，未來毒駕累犯致人於死者，最重可處無期徒刑。草案後續將送交立法院審議，希望透過加重刑責遏止毒駕歪風。

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對此，王世堅今日受訪表示，毒駕已經危害社會安全至極，相關修法應更加嚴格，甚至認為重大毒駕案件應適用死刑。他直言，「如果現在做民調，我相信有95%的民眾都會支持毒駕判死刑」，因為毒駕問題已嚴重到荒唐的地步，不僅案件數量持續增加，也造成許多家庭破碎與無法彌補的傷害。

王世堅表示，行政院與法務部推動修法是正確方向，也符合社會大眾普遍期待。他認為，這項議題不分藍綠白，幾乎獲得全民支持，因此修法過程應不致遭遇太大阻力。

他指出，毒駕不同於一般交通違規，而是在明知吸食毒品後仍駕車上路，對他人生命安全造成極大威脅，因此應以更高標準看待。他強調，若毒駕導致重大傷亡，「判他們死刑，剛好而已」。

王世堅：盼採卓榮泰原始版本

針對行政院此次提出的修法版本，王世堅也提出看法。他表示，相較於先前討論內容，現在的條文已有所調整，但他認為卓榮泰日前公開談及毒駕修法時所提出的構想，更符合社會期待。

王世堅指出，卓榮泰當時曾提及對重大毒駕行為動用死刑的可能性，且相關條件並未設下過於嚴苛的限制。反觀目前草案將毒駕累犯致死最重刑度訂為無期徒刑，且適用門檻較高，他認為仍有進一步檢討空間。王世堅認為，原先的的版本才是最符合社會期待的。





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原文出處：快新聞／毒駕累犯撞死人最重才「無期」！王世堅籲：應直接死刑

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