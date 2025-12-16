毒駕累犯撞死婦人 爆駕駛上週衝撞藥局沒被抓

基隆市 / 綜合報導

基隆市仁一路在昨(15)日上午發生死亡車禍！涉嫌毒駕肇事的55歲的楊姓嫌犯，今(16)日上午被依法移送偵辦。令人不解的是他曾在這個月10日衝撞藥局，雖然他自稱是癲癇發作，但其實他當時已經4次被查獲持有毒品，其中有2件涉及毒駕肇事，也被列為毒品管制人口，不過警方因為沒有當場搜到毒品，楊姓嫌犯也能對答如流，所以無法對他進行唾液快篩，對此基隆市警局表示，希望未來有類似情形，可以採取司法更強勢一點的手段，進行預防性羈押。

頭戴全罩式安全帽，戴上手銬腳鐐，楊姓嫌犯低著頭，面對提問不發一語，記者說：「沒有癲癇吧，你是在裝的嗎。」他就是在昨日涉嫌毒駕，撞死婦人的楊姓嫌犯，甚至在撞進蔬果行之前，就把撞排防撞桿撞斷，其實他的失控行徑早就有跡可尋，這個月10日白色車輛一路偏移，直直衝撞藥局門口，開車的就是有毒品前科的楊姓嫌犯，楊姓嫌犯114.12.10說：「癲癇就是突然的，我突然就(發作)，我很怕啊我自己怎樣沒關係我怕撞到人啊。」

而當時他已經被警方4次查獲，在車上持有毒品，其中2件涉及毒駕肇事，已經是警方重點管制的毒品人口，但員警卻沒有當場對他進行毒駕快篩，引發外界質疑，基隆市警察局局長林信雄說：「上週這一次他是真的沒有持有毒品，在身上也沒有在車上，那他本身的意識也非常清楚對答也非常清楚，沒有依法規這些態樣可以去做毒品快篩測試。」

根據道路交通管理事件統一裁罰基準，只有在駕駛車上或身上查到毒品，或者駕駛有明顯恍惚神智不清的情況，員警才能實施唾液篩檢，基隆市警察局局長林信雄說：「希望針對這些毒駕累犯，建請羈押與預防性羈押的一個作為，來避免他繼續有毒駕的行為，導致更多的行人或其他的用路人，產生更大的一個傷亡。」

毒駕案件頻傳，根據基隆市警察局統計，114年度查獲的142件毒駕案件之中，有8人是重複犯案，對此警方認為，必須採取更強勢的預防性手段，也在晚間進行擴大臨檢，希望杜絕毒駕與酒駕避免遺憾發生。

※《華視新聞網》提醒您，拒絕毒品 珍惜生命※

