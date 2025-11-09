毒駕累犯撞死顧家夫 警：新規「人車分離」減少憾事

桃園市水電工人戴姓男子本月三日下班，一如往常返家途中，遭涉嫌毒駕黃男追撞身亡，相依為命的妻子再也等不到丈夫回家，哭訴「我什麼也沒有了」，令人鼻酸。官警說，推動唾液毒品快篩執法，就是希望減少類似悲劇一再發生。

六十七歲戴姓男子當晚近十時駕駛小貨車要返家，行經龜山區忠義路與光峰路口，遭卅三歲黃男開車從後高速追撞，小貨車失控撞上燈桿幾乎解體，戴卡在駕駛座搶救不治；黃男精神恍惚，右前座搜出八顆「喪屍煙彈」及二支電子煙主機，檢方訊後聲押獲准。

黃男四月就曾被查獲毒駕判刑三月，再度毒駕上路，奪走一條人命；據了解，戴與妻子相依為命，膝下無子，戴男賺錢養家，檢方相驗時戴妻哭說「他人走了，我什麼也沒有了」！

目前警政署取締疑似施用毒品後駕車作業程序規定，發現疑似毒品或施用器具，應依毒品罪逮捕駕駛，若未發現，但駕駛有疑似施用徵狀並坦承施用，依公共危險罪逮捕，均採尿送驗；未發現疑似毒品或器具，有疑似施用徵狀，駕駛否認，不同意驗尿，只能放行，即使同意驗尿，採尿後也要放行。

官警說，現行取締毒駕因無法當場檢測毒品濃度，須待採尿送驗，若未當場查獲只能放行，成為道路不定時炸彈。快篩試劑執法一旦上路，員警有執法依據，可當場要求駕駛「人車分離」，預防可能的毒駕危害。

