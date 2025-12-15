毒駕累犯飆撞 買菜婦無辜殞命

55歲楊姓男子15日中午「毒駕」行經基隆市仁一路過彎時，失控撞上正在買菜的60歲林姓婦人，接著再衝撞10輛汽機車才停下，造成自己與另1人受傷，林婦送醫不治。警方在楊男車內發現第二級毒品依托咪酯煙彈2顆，對楊男唾液及煙彈快篩初驗均為陽性反應，詢後依毒品及公共危險罪嫌送辦。

楊男昨駕駛白色休旅車行經仁一路，原本要過彎卻疑因毒駕失控，車輛當下偏離車道直接猛撞林婦，又接連撞擊停在蔬果行旁的2輛轎車後，再推撞8輛機車才停下，現場充斥濃濃汽油味，汽機車零件碎片四散，楊男車頭凹陷變形全毀，可見撞擊力道猛烈，警消獲報將林婦、楊男及1名傷者送醫，但林婦仍回天乏術。

林婦昨出門採買蔬果卻遭撞喪命，丈夫遲遲等不到人，焦急打電話聯繫卻一直沒有接聽，又聽聞妻子常去的水果行發生嚴重死傷車禍，連忙聯繫警方確認，才得知妻子已被撞死的噩耗，悲慟不已。

附近店家老闆表示，還好當下人不在店裡，否則恐怕會被波及，回家看到現場狀況實在是慘不忍睹。

警方表示，楊男雖然酒測值為0，但在他車內發現2顆電子煙彈，對楊男唾液快篩及煙彈初驗均呈現依托咪酯陽性反應，確認毒駕，但詳細肇事原因仍待釐清。

據了解，楊男不僅毒駕釀禍還前科累累，曾犯下毒品、妨害自由、重利等罪，早年吸食安非他命，近年則改吸食俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯。更離譜的是，楊男已有2、3次毒駕紀錄，但都是自撞，此次卻讓無辜買菜婦與丈夫天人永隔。

警政署最新統計，今年前9個月，依托咪酯的「犯罪人口率」以18至23歲最多，前9個月共查獲依托咪酯嫌犯8392人，其中「持有」占4171人最多，「施用」2378人次之，「販賣」1282人再次之。

警政署除加強掃蕩，今年11月20因通過法令授權，啟用「唾液毒品快篩試劑」，但毒駕案件仍持續發生，光是基隆本月就第2件毒駕死傷，市府16日將說明防制措施，避免再發生悲劇。