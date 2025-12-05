毒駕罰鍰最重18萬 臺西分局加強路檢全面防堵危險駕駛

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】因應毒駕引發的交通安全疑慮，內政部警政署推行的「毒品唾液快篩執法」於114年11月20日起全國正式啟動。臺西警分局也同步規劃專案勤務，加強在易發生夜間事故路段及轄內重要道路執行攔查，全面掃蕩吸毒後駕車行為。

臺西分局表示，依新法規定警方可對形跡可疑的駕駛進行唾液快篩，若檢測呈現陽性反應，將立即依《道交條例》第35條開罰3萬至12萬元，並吊扣駕照1至2年及移置保管車輛。若駕駛拒絕配合檢測，罰則更重，包含18萬元罰鍰、吊銷駕照、吊扣牌照及車輛當場移置。警方強調，該制度的目的是在第一時間隔離高風險駕駛，避免危害其他用路人。

警方指出，過去對毒駕的取締需依賴尿液檢驗結果做為舉發依據，無法比照酒駕的即時處置，導致執行效率有限。新制上路後，只要唾液快篩陽性即可立即執法，大幅提升效率與防護成效。警方後續仍會依法採集尿液進行毒品確認檢驗，以釐清駕駛是否觸犯公共危險罪，並協助研判吸毒情況。

臺西分局強調，毒駕與酒駕均屬不可容忍的危險駕駛行為，涉及的不僅是交通違規，而是可能致命的公共安全風險。警方將持續結合路檢、巡邏、突擊取締等勤務，強化查緝力道，並呼籲民眾切勿心存僥倖，以免面臨高額罰鍰與刑事責任。臺西警也提醒，維護道路安全需要所有用路人共同遵守法規，遠離毒品、拒絕酒駕，才能確保行車平安。（照片／臺西分局提供）