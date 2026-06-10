南部中心／洪順德 陳家彬 曾依翔 台南市報導

近日喪屍菸彈造成重大車禍傷亡頻傳，海巡署偵防分署台南偵查隊，在嘉義市一處民宅，查獲將近4000台電子煙主機，各式煙彈9500多盒，市值超過6000萬，為了吸引年輕人目光，電子煙主機還刻意引進造型可愛產品，好在遭查獲，防止更多人受害。





毒駕肇事頻傳! 海巡查扣近萬盒煙彈 市價破6千萬

毒駕肇事頻傳! 海巡查扣近萬盒煙彈 市價破6千萬（圖／海巡署偵防分署臺南查緝隊提供）





海巡署偵防分署臺南查緝隊與彰化縣警察局員林分局、南部分署第一一岸巡隊等單位組成專案小組，報請臺灣嘉義地方檢察署指揮偵辦，於115年4月9日在嘉義地區查緝毒品案件，查獲一處大型「非法電子煙主機發貨中心」，現場除查扣主嫌持有毒品及原料，更發現大量非法電子煙主機與煙油，全案依違反「毒品危害防制條例」及「菸害防制法」移送偵辦。專案小組經多日調查，該集團主嫌黃嫌過去曾因案判無期徒刑入獄服刑，出獄後以「依托咪酯」（喪屍煙彈原料）毒品混入甘油等化學溶劑加熱拌製成煙彈，供其女友施用，現場查扣毒品依托咪酯311公克，目前正持續追查毒品來源並向上追查。現場嫌犯為牟暴利，竟與中國大陸非法電子煙主機業者勾結，在台建立大型發貨據點，並刻意引進外型精美、造型可愛的陸製電子煙主機相關產品，為增加銷售，更標榜「當日訂貨、隔日送達」之行銷手法，透過網路平台誘使年輕族群進行購買，現場查扣大量電子煙主機將近4,000台、各式煙彈9,500多盒，及相關組合元件17箱，隨即通報嘉義市政府衛生局處理；經查，本次已非黃嫌首次犯案，另於114年5月期間亦遭查扣電子煙主機達1萬3,000餘台，累積遭查獲數量已為近年來最大規模，其保守估計整體市值逾新臺幣6千萬元，所幸專案小組佈線精確，在該據點成立初期即將其瓦解，成功阻絕大批菸毒流入市面。台南市長黃偉哲表示，這次查獲，不只是在於它的價值而已，主要是在於它的危害，日前卓榮泰院長已經宣示，要將這個依托咪酯這個列為一級毒品。

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毒駕肇事頻傳! 海巡查扣近萬盒煙彈 市價破6千萬

毒駕肇事頻傳! 海巡查扣近萬盒煙彈 市價破6千萬（圖／海巡署偵防分署臺南查緝隊提供）



海巡署強調，近期因施用「喪屍煙彈」引發毒駕肇生多起社會安全事件，嚴重危害民眾生命安全，使全國民眾震驚，為落實政府對毒品「零容忍」決心，並因應行政院研議將「依托咪酯」提升為「第一級毒品」之嚴懲相關政策，現全面升級查緝力道，以強勢作為展現出讓民眾有感的緝毒決心；另非法電子煙主機成分不明，且常透過精緻外殼包裝掩蓋其對健康的危害，請國人切勿購買來源不明的香菸或電子煙彈。民眾若發現相關走私或非法活動，請立即撥打「118」海巡服務專線檢舉，共同守護社會治安與國人健康。嘉義市政府亦表示，依「菸害防制法」規定，任何人不得製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告或使用電子煙及其組合元件，未經核准通過健康風險評估審查之指定菸品，亦不得製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告或使用，違者均可依法裁罰。未來將持續加強稽查與宣導，並與海巡、警政等單位維持密切合作，擴大查緝違法菸品，共同維護無菸、無毒、健康且安全的生活環境。





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