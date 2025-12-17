毒駕肇事1死2傷 基隆毒駕累犯羈押禁見

楊騰憲疑毒駕一路衝撞路旁多輛汽機車。讀者提供



基隆市信義區12月15日上午發生一起重大毒駕死亡車禍，55歲男子楊騰憲涉嫌施用毒品後駕車失控，在仁一路一帶連環衝撞，造成一名50多歲林姓婦人死亡，另有2人受傷。基隆地檢署已於案發後迅速介入偵辦，並於16日傍晚向基隆地方法院聲請羈押楊男，法院裁定准予羈押禁見。

警方查出，楊男在肇事前疑因毒品影響，行車不穩，先撞斷道路中央分隔桿，隨後車輛失控偏移，衝向路邊行人及機車騎士，導致林姓婦人當場被撞飛，失去生命跡象。另有一名機車騎士及路人受傷，現場更波及停放的多輛汽、機車，肇事車輛因猛烈撞擊嚴重變形。

死者丈夫趕抵現場時尚不知妻子遇害，慌忙向警方詢問妻子外出買菜未歸的情況，最後得知噩耗悲痛不已。警消到場後發現肇事楊男精神異常，疑似藥性發作，隨即將其送醫觀察，同時在其車內查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈。

楊騰憲疑毒駕一路衝撞路旁多輛汽機車。讀者提供

警方進一步調查發現，楊男為毒駕累犯，今年已5次因毒品問題遭查獲，其中3次涉及毒駕。事故發生前5天，他曾在新豐街一帶自撞無障礙坡道，但以癲癇發作為由逃避毒品篩檢。楊男過去20年間涉及高利貸、毒品及妨害自由等案件，多次入監服刑，近期改吸食依托咪酯。基隆市警察局長林信雄表示，此次事故是楊男第3次因毒駕釀成重大傷亡，其行徑令人髮指。

基隆地檢署於接獲報驗後迅速指派外勤檢察官及法醫師前往相驗，並對楊男進行偵訊。檢方認定楊男涉犯《刑法》毒駕致人於死罪嫌重大，有逃亡及串滅證之虞，遂向法院聲請羈押。基隆地方法院裁定准予羈押並禁見。

基隆地檢署表示，本案可能依國民法官法審理，檢方將持續指揮警方蒐集完整證據，以利案件後續偵審程序進行。

