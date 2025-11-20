毒駕肇逃撞1死2傷 員林警方逮陳男與2毒友

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣員林市昨（18）日下午發生一起嚴重車禍，一輛白色轎車追撞停等紅燈的機車，造成1死2傷。肇事駕駛疑吸毒後逃逸，警方隔日循監視器線索逮捕陳男及2名友人，並在車內查獲安非他命、依托咪酯等毒品，全案由員林警分局依法偵辦。

員林市發轎車追撞機車事故，造成1死2傷。肇事駕駛陳男涉嫌毒駕逃逸，警方逮捕陳男並在車內查獲毒品。（警方提供）

員林市新義街與員鹿路口18日下午1時許，發生一起驚悚車禍。當時，一輛白色NISSAN小休旅車追撞停等紅燈的機車，64歲高姓女騎士當場被撞飛倒地，經送醫搶救仍傷重不治；同行的72歲蕭姓女乘客及46歲張姓女騎士也受波及，送醫後確認僅輕傷。目擊民眾表示，肇事駕駛在撞擊後毫無停下察看，反而加速駛離現場，引來路人與其他駕駛的驚呼與指責。

員林警分局接獲通報後，立即成立專案小組，調閱路口監視器、追蹤肇事車輛動向。經一晚追查，警方於19日下午3時10分，在員林市山腳路一段，成功查獲已改乘灰色轎車的45歲陳姓駕駛，並帶回2名同行友人。據警方初步了解，三人疑似都有吸毒情事，車內搜出安非他命、依托咪酯等多包毒品，成為此次追緝的重要證據。

據悉，陳男當日向友人借車，肇事後竟與友人上車進行「毒車趴」，企圖以吸毒方式忘卻撞人經過。警方表示，這種行為不僅暴露其逃逸心態，也加深了對公共安全的威脅。

警方搜車，赫然發現車內有海洛因、喪屍煙彈、大麻、K他命、安非他命等多種毒品。警方不排除陳男為擺脫「撞死人」的痛苦記憶，竟用吸毒來忘卻，因此找來2名毒友一起「亡命天涯」。

警方已採集三人血液、尿液送驗，將陳男依殺人、傷害、公共危險及違反毒品危害防制條例等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。員林警方也提醒，毒駕與肇逃都是重大社會危害，呼籲民眾勿以身試法。

☆少一份毒品就多一份健康，提醒您遠離毒品☆