毒駕致死「最重判無期徒刑」併科400萬罰金！法務部修法全面加嚴

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近日毒駕致重傷、死亡事件頻傳，行政院各部會研擬修法因應。行政院會今（11）日通過《刑法》修正草案，全面提高毒駕處罰刑度，毒駕致死最重可處12年有期徒刑、併科300萬罰金。行政院長卓榮泰也說，已請政委組成「打黑反毒指揮小組」，分別就法制面、公衛面、執法面，整合六大查緝系統，全力遏止不法。

政院院會今日通過，《刑法》修正草案函請司法院會銜送請立法院審議。《陸海空軍刑法》修正草案函請立法院審議。

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政院發言人李慧芝轉述，卓榮泰在院會中裁示，面對近期依托咪酯（即喪屍煙彈）等新興毒品屢傳釀禍，行政院已跨部會檢視當前毒品及毒駕防制作為，針對依托咪酯查緝及毒駕防範，從「源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕」3大面向，提出14項作為。

卓榮泰再說，本次所提兩項修法有3大重點。第一是「全面加重罰責」，無論毒駕、毒駕致重傷，毒駕致死，乃至再犯毒駕致重傷、致死，《刑法》中的刑罰及罰金都大幅提高。

卓榮泰再說，第二是《陸海空軍刑法》的罰金額度比《刑法》所規範再加重。第三則是在酒駕、毒駕致人於死或重傷的情形，增訂「沒收車輛」的嚴格規定，一方面防止酒駕、毒駕，另一方面嚇阻他人無正當理由把車輛任意提供給飲酒、吸毒者使用，以達到一般預防與特別預防之雙重目的。

卓榮泰表示，本案送請立法院審議後，請法務部、國防部積極與司法院及立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

卓榮泰也請政委林明昕，陳時中和季連成共同組成「打黑反毒指揮小組」，分別就法制面、公衛面、執法面，整合六大查緝系統，全力遏止不法，「我會親自召集小組，請三位政委各司其職，充分發揮功能，要在最短的時間內，展現最大的能量。」

法務部提出《刑法》修正草案，全面提高毒駕處罰刑度，單純駕車毒駕提升為5年以下有期徒刑、得併科50萬元；毒駕致重傷提升為處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元；毒駕致死提升為處5年以上12年以下有期徒刑，得併科300萬元；10年內毒駕再犯致重傷提升為處5年以上12年以下有期徒刑，得併科300萬元；10年內再犯毒駕致死提升為處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科400萬元。

（圖片來源：行政院）

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