毒駕街頭狂飆！追不追車？基層警陷兩難困境

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記者吳允芊、何孟哲／台北報導

毒駕上路致死悲劇頻傳，全台加強打擊毒駕，但第一線員警攔查時經常面臨高風險抉擇！不少毒駕嫌犯被攔查時選擇加速逃逸，在鬧區街道橫衝直撞，員警時常陷入追與不追的兩難當中，追又擔心嫌犯失控衝撞可能波及無辜，但如果不追又怕放任毒駕更危險。對此警政署也公布最新追車SOP，建議員警以安全為優先考量，不過真正棘手的問題恐怕不是追不追車，而是毒品氾濫的速度早已超乎想像。

毒駕上路致死悲劇頻傳，全台加強打擊毒駕，第一線員警攔查時經常面臨高風險抉擇。

這個月7日新北土城傳出連續槍響，員警為了圍捕毒駕逃逸車輛連開16槍嚇阻，但嫌犯卻依然猛踩油門狂飆，在鬧區上演警匪追逐。

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員警不顧自身危險與毒駕對峙。

毒駕頻傳，員警不顧自身危險與毒蟲對峙，就是怕把人放走會釀成更嚴重危害，但駕駛為了躲避查緝在市區街道飆車、逆向、闖紅燈，讓用路人都陷於危險，這時員警究竟要不要「追」，成了一大難題。

資深員警：「（追車）如果我們都沒出事，順利逮捕這些犯嫌的話，那社會大眾都把你當英雄看，那假如我們所謂第三者可能路人受傷，的確就會變成反而變負面新聞，而且還要被家屬提告，還要走刑事官司，所以這部份很兩難。」

警政署發布最新追車標準作業程序。

第一線員警透露實在很兩難，追車可能增加風險還挨罵，若是不追又怕是眼睜睜放任駕駛成為移動炸彈被究責，對此警政署發布最新標準作業程序，包含嚴禁徒手攔阻、允許強制破窗、避免近身追逐等，以保障安全為優先考量，但第一線員警涉險抓毒犯卻怎麼抓都抓不完，甚至有無辜民眾遭毒蟲波及，問題根源並非追不追車，而是毒品擴散速度已經失控。

行政院長卓榮泰出面說明。

行政院長卓榮泰：「毒駕因而致死致傷或者是連續再犯，我們都認為應該從重量刑。」

11日毒駕修法重罰，但新型毒品取得門檻越來越低，毒審會應變速度總挨轟慢半拍，政府沒有有效方針徹底消滅源頭，重罰恐導致嫌犯「寧可一拚，不可落網」，街頭危險依然難以消失。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

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