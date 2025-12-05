毒駕被抓"供出好友"2人反目 台中當街爆砍人衝突
中部中心/王俞斐、蔡枘埏 台中報導
台中街頭發生流血衝突，兩名男子原本是朋友關係，其中賴姓犯嫌日前毒駕被抓，供出懸掛的假車牌，是劉姓男子提供，雙方結下樑子，5日早上，賴姓犯嫌前往爭論，甚至還持刀揮舞，劉男為了奪刀左手掌被劃傷，犯嫌則是駕車逃逸。
毒駕被抓"供出好友"2人反目 台中當街爆揮刀衝突(圖/民眾提供)
好幾名男子，在大街倉皇狂奔，過程中還不斷回頭張望，因為另一方人馬，在後頭緊跟，窮追不捨，超商前，留下斑斑血跡，因為其中一名男子，手掌被刀劃傷，留下12公分撕裂傷，幸好送醫沒有生命危險。
賴姓犯嫌日前毒駕被抓供出懸掛的假車牌是劉男提供 雙方因此撕破臉埋下仇恨(圖/民視新聞)
衝突發生在台中市北區進化北路上，被刀劃傷的劉姓男子，和動手賴姓犯嫌是朋友關係，賴姓犯嫌日前毒駕被抓，供出懸掛的假車牌是劉男提供，雙方因此撕破臉，埋下仇恨，賴姓犯嫌5日早上，夥同友人前往劉男住處爭論，爆發衝突。
賴姓男子毒駕被抓供出好友又持刀前往對方住處理論 難逃法律究責(圖/民視新聞)
賴姓男子毒駕被抓，供出好友，卻又持刀前往對方住處理論，這下不只兄弟反目成仇，也難逃法律究責。
《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
