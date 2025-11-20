毒駕輾斃女志工肇逃！彰化惡男揪友換車開毒趴…檢訊問後聲押禁見

記者吳泊萱／彰化報導

陳男毒駕輾斃女志工後肇逃，還找毒友接應逃亡，遭檢方聲押禁見。（圖／翻攝畫面）

彰化員林市18日發生離譜死亡車禍，一名在員林地藏庵當志工的64歲高姓婦人，騎機車在路口等紅燈時，遭45歲陳姓男子駕車從後方追撞，高婦慘遭車輪兩度輾壓，傷重不治。可惡的是陳男毒駕肇事，肇逃後棄車製造斷點，接著又找2名毒友接應，3人開著另一輛車邊吸毒邊逃亡，藏匿26小時後警方圍捕落網。全案移送彰化地檢署偵辦，檢方訊問後向法院聲請羈押禁見。

回顧車禍發生經過，18日下午1時許，一名在員林地藏庵當志工20年的高姓婦人騎車上班途中，在新義街、員鹿路口停等紅燈，遭45歲陳男駕駛轎車從後方追撞，高婦倒地後慘遭車輪兩度輾壓，傷重不治，陳男肇事後卻加速逃離現場。

陳男毒駕輾斃女志工後肇逃，隨後棄車找2毒友接應，繼續逃亡開毒趴。（圖／翻攝畫面）

警方調閱監視器追查，發現陳男向朋友借車，毒駕肇事後將轎車棄置在社頭鄉一處山間小路，企圖製造斷點，隨後陳男找2名毒友接應，先向王男借車，又找陳男一起助興，3人在車上開毒趴，吸食喪屍菸彈、安非他命等毒品。

陳男在友人陪同下，開車逃亡26小時，最終還是被警方鎖定行蹤，於員林市山腳路一段遭圍捕落網。警方當場逮捕3人，並在車內搜出海洛因、喪屍煙彈、大麻、K他命與安非他命等毒品，全案移送彰化地檢署偵辦。

彰化地檢署表示，陳男高速追撞3輛停等紅燈機車，造成4人傷亡，其中64歲高姓婦人不治身亡，全案經訊問後，認定陳男涉犯殺人、毒駕、肇事逃逸等多項重罪，且有勾串證人、滅證之虞，已向法院聲請羈押並禁止接見通信。

