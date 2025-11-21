毒駕輾斃女志工！彰化男前科累累「吸毒判關11年」…

記者吳泊萱／彰化報導

45歲陳男毒駕輾斃女志工後肇逃，找毒友借車開毒趴，逃亡26小時落網。（圖／翻攝畫面）

彰化一名45歲陳姓男子18日毒駕上路，在路口追撞3輛停等紅燈的機車，釀1死3傷慘劇，但陳男卻肇事逃逸，還棄車找毒友接應，邊開毒趴邊逃亡，逃逸26小時後落網，遭法院裁定羈押禁見。令人髮指的是陳男曾犯下毒品、強盜、竊盜等22件刑案，被判刑11年，去年底才剛假釋出獄，結果不到1年又犯重案，還奪走1條寶貴人命。

回顧車禍發生經過，18日下午1時許，一名在員林地藏庵當志工20年的高姓婦人騎車上班途中，在新義街、員鹿路口停等紅燈，遭45歲陳男駕駛轎車從後方追撞，高婦倒地後慘遭車輪兩度輾壓，傷重不治，陳男肇事後卻加速逃離現場。

警方循線追查發現肇事的陳男向朋友借車，毒駕肇逃後將車輛棄置於社頭鄉一處山間小路，企圖製造斷點，接著找2名毒友接應，換車逃亡，躲了26小時後，在員林市山腳路一段遭警方圍捕落網。

陳男跟毒友一起開毒趴遭圍捕，警方在車內搜出喪屍菸彈、安非他命等毒品。（圖／翻攝畫面）

警方在車內搜出喪屍菸彈、安非他命等各式毒品，陳男肇事輾死女志工，卻毫無悔意，逃亡期間還跟毒友在車上開毒趴，冷血態度令人髮指。檢方訊後依殺人、毒駕、肇事逃逸等多項重罪，且有勾串證人、滅證之虞，向法院聲請羈押陳男並禁止接見通信。彰化地院於20日晚間裁准羈押禁見。

根據法院判決紀錄，年僅45歲的陳男前科累累，有毒品、強盜、竊盜及恐嚇等22件刑事判決紀錄，且因毒品前科遭判刑11年10月、3年4月已入監服刑，直到2024年12月30日才獲假釋出獄。結果重獲自由不到1年，陳男再度因毒品鑄下大錯，還奪走1條寶貴人命。

