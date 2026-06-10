毒駕輾斷警所長腿「無保請回」被罵爆 高院撤銷發回重裁

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彰化一名施姓男子毒駕原本被裁定無保請回，高院撤銷發回重裁。示意圖。取自pixabay圖庫



彰化埔鹽分駐所所長陳國銘與警員趙秉逸，4日下午前往28歲施姓男子住處查訪時，遭對方倒車衝撞，所長閃避不及雙腳遭車輪輾過骨折，趙員破窗被玻璃割傷。施男事後被驗出依托咪酯及安非他命陽性反應，檢方依公共危險、妨害公務等罪聲押，彰化地院卻裁定無保請回，引發外界批評。經彰檢火速提出抗告後，台中高分院今（6/10）裁定撤銷，發回彰院重裁。

案發在4日下午2時許，警方在埔鹽鄉光明路二段查訪施姓男子時，施姓男子駕車駛入死巷拒盤查，之後突然倒車衝撞員警試圖逃逸，造成埔鹽分駐所長陳國銘雙腳受傷，施姓男子遭逮捕，接受毒品檢測結果為陽性。

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施男被依公共危險、妨害公務等罪嫌移送，檢方向彰化地院聲請羈押。彰院法官確認為施男先前因他案已向檢方報到，且獲准易科罰金，又持有歸案證明，難認有逃亡拒捕之理由，依現場證據亦無法確認施男是故意衝撞員警，檢方也未具體釋明其有反覆實施之風險，裁定無保請回。

然而，裁定本案的陳姓法官，先前也在一件瓦斯車毒駕案中，裁定肇事的江姓駕駛無保請回，引發民眾不滿，彰化市長林世賢不僅號召市民抗議，還北上監院陳情，檢舉彰化地院縱放毒駕，彰化地院則罕見發聲明澄清，強調絕未縱放。

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