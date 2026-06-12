毒駕送瓦斯、撞警察竟無保請回！匿名律師力挺「佛系法官」：不應妖魔化

毒蟲駕車輾斷彰化縣警局埔鹽分駐所所長陳國銘的腿，彰化地院陳姓法官先前裁定無保請回，引發社會反彈。（圖／報系資料照）

彰化縣近期在短短1週內接連發生「毒駕累犯運送瓦斯」，以及「毒駕通緝犯駕車輾斷所長腿部」的事件，沒想到彰化地院陳姓法官事後皆裁定2案被告無保請回，引發社會高度關注，甚至被戲稱為「佛系法官」。對此，1名曾任檢察官、現為資深律師的法律人士也出面為陳姓法官辯護，認為外界對其批評甚至妖魔化的作法並不公平。

據《ETtoday新聞雲》報導，這2起毒駕案件發生在5月底、6月初，首先是39歲江姓男子5月30日涉嫌吸食毒品後開車上路，車上載滿瓦斯桶，途中失控撞上停放路旁的轎車，更險些衝撞正在活動中的陣頭人員，所幸未造成瓦斯爆炸等更嚴重後果。另一件案件則發生在6月4日，28歲施姓男子涉嫌毒駕，在倒車過程中衝撞執勤警員，造成埔鹽派出所所長雙腿遭車輪輾過而當場重傷，雙腿被輾斷，另一名員警趙秉逸也因遭碎裂玻璃波及而受傷。

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案件發生後，檢方分別依公共危險、妨害公務等罪嫌向法院聲請羈押。不過，由於2案恰巧都由值班的陳姓法官審理，最終均被裁定無保請回，甚至不需繳納任何保釋金即可離開法院。消息曝光後，引發基層警界與社會輿論強烈反彈，不少人質疑法院對毒駕行為過於寬容，尤其在其中一起案件已造成員警重傷的情況下，無保請回的決定更令外界難以接受。

隨後，檢方不服原裁定提出抗告，案件送交台中高分院審查。高分院審理後認為原裁定仍有進一步斟酌空間，因此發回更裁。經重新審理後，2名涉嫌毒駕的男子最終都被法院裁定羈押，這也讓外界對最初的無保請回決定產生更多質疑。

面對外界一面倒的批評，1名不願具名的前檢察官、現任資深律師特地現身法院前接受媒體訪問，公開替陳姓法官說話。該律師表示，自己過去與陳法官共事及相處約10年，對其辦案風格相當了解。他指出，法官與檢察官在法律見解與辦案方式上本來就可能存在差異，但陳法官始終是在法律規範範圍內行使職權，並展現獨立審判精神。

律師進一步表示，自從自己轉任律師後，仍有不少機會與陳法官接觸，根據他的觀察，陳法官是1位極其認真且負責任的司法官。在作出裁定或判決之前，往往會進行深入調查，對於函詢資料、證據內容以及案件中的各種細節都會仔細釐清，不會草率作出決定，更不是那種為了盡快結案而倉促下判的人。

該律師還分享過去在法庭上的一段經歷。他表示，自己曾經在1起案件開庭時，當著現場6、7名律師以及6、7名被告的面，直接對被告們表示：「你們今天能遇到這位法官真的是有修功德。」他認為，陳法官對案件的審理態度十分嚴謹，即使最終判決結果可能對被告不利，被告也應該能夠心服口服地接受。

對於外界將陳法官貼上「佛系法官」的標籤，這名律師認為此舉相當不恰當。他強調，司法制度本身就設有抗告、上訴等救濟機制，如果檢察官或當事人對裁定結果有所疑慮，應循正當法律程序尋求救濟，而非直接對承審法官進行人身攻擊。法律制度之所以設計多重審級與救濟程序，正是為了透過制度來修正不同法律見解可能產生的爭議，因此社會大眾在關注案件發展的同時，也應理性看待個別法官的裁判決定，避免將所有責任簡化為對單一司法官的批判。

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