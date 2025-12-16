毒駕連環爆 警局研議加重刑責適法性

基隆毒駕連環爆，警察局增加擴大臨檢勤務，針對轄內各重要路口實施路檢攔查。（記者趙智偉翻攝）

基隆市近期發生毒駕造成重大傷亡案件，市長謝國樑高度重視，昨（16）日由市警察局長林信雄，重申對重大毒駕案件與毒駕累犯，警察局將建請檢察官聲請羈押，以最嚴格標準處理，展現市府零容忍立場。

繼市府於日前立即召集衛生局、消防局及警察局進行跨局處研商，全面檢視毒駕防制作為，並指示警察局持續加強攔檢盤查、提高執法密度，同時規劃導入防撞防護設備，確保第一線同仁執勤安全外，昨（16）日更由市警察局長林信雄偕同市衛生局長張賢政市在府召開記者會，說明案件事由。

林信雄局長指出，毒品施用屬於高度隱蔽的「無被害人犯罪」，若非警方主動查緝，往往難以及時浮現，對社會安全造成長期風險。基隆市警察局未來將不分日夜，持續在各重要路口加強取締毒駕，透過主動出擊方式，找出潛在高風險駕駛人，全面提升交通與治安安全。

林信雄進一步說明，針對重大毒駕案件及毒駕累犯，警察局將主動建請檢察官聲請羈押，並已於昨日召開的檢警聯席會議中，正式提案「毒駕累犯建請羈押」，與檢方共同研議後續精進執法與防制作為。對於毒駕累犯致人傷亡案件，也將研議是否符合刑法「原因自由之行為」構成要件，用不確定殺人犯罪故意來論處更嚴重刑責的可能性，強化法律嚇阻力。

林信雄說明，今年警方在查緝毒品是不遺餘力，在取締各類的毒品犯罪都較去年同期增加了四成毒品攝影追緝的部分；毒駕的部分，今年142件較去年增加了一倍以上。警方雖然很積極查緝，不過做得還不夠好，感到非常遺憾。近期發生這兩起車禍事件，是非常重大的車禍事故起因為毒駕所造成的，警方也立即在昨晚實施威力掃蕩的作為，針對轄內的一些場所及重要的路口來實施臨檢的工作，希望採取一個具體有效作為來防治犯罪的發生。市長對於這個議題非常關心，他認為毒品的安全防護，我們必須全力來守護。

楊姓嫌犯已經四次被查獲在車上持有毒品，其中兩件是涉及到毒駕，所以對於現場車輛跟身上是否持有毒品，警方會仔細去做必要的搜查，因為這嫌犯他本身在當天，是意識非常清醒言語對答如流。警方所謂的喪屍煙袋就可以用電子煙的方式去吸食，所以他在工具取用非常方便，他在吸用時候也是在車裡面，沒有外人發現的狀況之下去使用，所以在取締上很困難。

林信雄表示，警察在車上查獲的毒品，還會再做最後的確認，可能有包括「依托咪酯」這個新的新興毒品的使用，它就是俗稱的喪屍煙袋。它在使用之後可能會讓我們的意識清醒程度受到影響，甚至造成昏迷，那就會影響他的控制力判斷能力，那比較重的甚至會昏迷，當然他就不適合操作機械不適合駕車

市長謝國樑強調，市府除強化執法，也同步重視員警執勤安全，已指示警察局規劃採購L型車輛攔阻系統及反恐級雞爪釘等防護裝備，降低車輛規避檢查、蓄意衝撞的風險。他表示，市府將持續以市民生命安全為最高原則，結合強力執法與預防性措施，全力打擊毒駕行為，守護基隆交通與治安安全。

謝國樑表示，毒駕行為對市民生命安全構成直接威脅，矢言市府絕不容許任何僥倖空間，他已責成警察局即刻啟動擴大臨檢勤務，針對重要路口、高風險時段與處所，主動實施攔檢盤查，加強實施毒品唾液快篩，「拒測」者將重罰18萬並吊銷駕照。透過高強度執法提高嚇阻效果，力求在第一時間發現、制止毒駕行為，避免憾事再次發生。

【記者鄭紫薇／基隆報導】針對近日連續兩起毒駕事件，市府副發言人鍾明昨表示，市長謝國樑對此高度重視，已責成衛生局、消防局及警察局等相關單位，啟動跨局處全面研商，強化毒駕防治作為。

鍾明表示，在預防面上，由於毒駕相較酒駕，其外顯特徵不明顯、較難即時察覺，警察局將不分日夜擴大並主動實施臨檢勤務，同時加強勤務規劃，並採購防撞等安全設備，以確保第一線同仁執勤安全。市長已指示警察局規劃採購L型車輛攔阻系統及反恐級雞爪釘等防護裝備，降低車輛規避檢查、蓄意衝撞的風險。

在法律與制度方面，現行刑法第19條第2項，實務上常因認定毒品造成行為人「心智能力顯著降低」，而作為減輕刑責的依據。然而，毒駕的責任，應回溯至被告自行選擇吸食毒品的那一刻，屬於明知高度危險，仍駕車上路者，應從嚴檢視是否構成不確定故意，並依法追究更重刑責。

鍾明表示，對於累犯者，已於昨日召開的檢警聯席會議中，正式提案「毒駕累犯建請羈押」。強化執法、完善防制，守護市民生命安全，是市府責無旁貸的責任。