毒駕酒駕連環撞還肇逃二十九歲男派出所前落網搜出「喪屍煙彈」

酒駕肇逃男子在壯圍被查獲時車體變形炎起出喪屍煙彈。（民眾提供）

記者張正量／宜蘭報導

二十九歲陳姓有吸毒前科男子，一日上午涉嫌酒駕又毒駕，在宜蘭縣連續釀成兩起交通事故後肇事逃逸，行徑誇張。警方指出，陳男一日上午十時許，先在五結鄉傳藝路段撞上停放路邊的貨車後未停車查看即逃逸，被害車主事後才發現車輛受損報警。

未料同日中午，陳男又駕駛紅色小客車行經壯圍鄉富祥路與中央路二段口，撞擊停放路旁的小客車，強大撞擊力道甚至將副駕駛座車門撞落，但陳男仍再次逃離現場。由於事故地點就在派出所前，巨大聲響引起民眾關注，隨即向警方報案。

礁溪警分局員警迅速追查，在距離肇事地點不遠的路口成功攔下陳男。警方表示，陳嫌一度拒絕下車，下車後站立不穩、滿身酒味，酒測值達每公升零點一八毫克，並在其身上查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯電子煙彈，已依規定採尿送驗。陳男坦承酒後駕車並施用毒品，全案依公共危險罪及毒品罪嫌移送法辦。（喝酒不開車，開車不喝酒。）