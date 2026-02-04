毒駕釀死驗尿偷加水一審判8年 高院駁回上訴

〔記者楊心慧／台北報導〕貨車司機黃志豪去年2月施用安非他命毒駕上路，卻釀成車禍，高速追撞李姓騎士，導致死亡，雖然黃男坦承肇事，符合自首要件，但案發後拒絕驗尿，後續採樣還把尿加水，新北地方法院國民法官認為黃男無悔悟，不予減刑，最終依毒駕致死罪判8年徒刑；高院今宣判上訴駁回。

黃男在去年2月16日吸毒後毒駕，並高速追撞李姓騎士，雖然事後主動向警方坦承肇事，卻企圖在尿液加水，還不積極與死者家屬和解，新北地方法院國民法官庭依毒駕致死罪判處8年有期徒刑。

高院審理時，法官關心黃志豪家庭情形，黃志豪表示，父母70多歲、沒在工作，弟弟也被通緝，至今不知道在哪，父母只能吃老本。但當法官詢問可引介社會局幫忙、是否需要資源時，黃男又婉拒，稱父親是愛面子的人。

高院今宣判上訴駁回。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

