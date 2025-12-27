高雄大寮區26號晚上七點多，一名男子毒駕上路，不只闖紅燈又逆向，全程高速行駛導致失控，總共撞毀6車釀成三人受傷，甚至自己一度受困車內，沒想到在這之前，同樣在大寮區，已經接連發生兩起車禍，駕駛通通肇事逃逸。

毒駕闖紅燈「高速逆向衝撞」，6車全毀再釀三傷。（圖／TVBS）

當晚，一輛黑色自小客車在大寮區闖紅燈高速行駛，且完全未踩煞車還逆向行駛，隨後撞上一輛車輛後失控，直接衝撞停等紅燈的自小客車。撞擊力道相當大，車殼碎片四散，還波及後方車輛，共造成三人受傷。目擊民眾表示，肇事車輛車速非常快，撞擊聲響如同炸彈爆炸一般，讓人感到相當驚嚇。

大寮另一起車禍，銀色轎車高速追撞前方停等紅燈的白色自小客車，先倒退嚕隨後加速烙跑。（圖／TVBS）

附近居民聽到巨響後都嚇了一大跳，而在不遠處同時也發生了另一起車禍。一輛黑色轎車高速行駛，因超車失敗追尾前車，但肇事後竟立即逃離現場。更令人意外的是，在這兩起事故發生前約十分鐘，同樣在大寮區還有一起車禍。當時一輛白色自小客車正停等紅燈，一輛銀色轎車完全沒有減速直接撞上去，撞擊力道之大導致被撞車輛往前滑行，而肇事車輛先倒退調整方向後，隨即加速逃離現場。

闖紅燈逆向連撞6車的吳姓駕駛，坦承自己有吸毒。（圖／TVBS）

這三起車禍事件全都發生在高雄大寮區，共造成8輛車受波及，3人受傷，所幸送醫後傷勢都不嚴重。肇事的吳姓駕駛坦承自己毒駕，事故當下一度被困在車內，幸好在民眾與警方協助下成功脫困，沒有生命危險。目擊民眾描述，肇事者一開始昏迷在車內，經過呼喊後才醒來，由於車門鎖著，他們只好將車窗拉開，伸手進去開門，再將駕駛架出車外。

這名毒駕上路的駕駛不僅危及他人安全導致受傷，甚至連自己也因此一度昏迷，完全不顧用路人及自身安全，案件訊後依公共危險罪送辦。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

