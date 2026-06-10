毒駕零容忍！台中地檢2週聲押20人全獲准 單日連押４人「高風險犯行」曝光

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台中警方日前在柳川西路執行路檢，加強取締毒駕。民眾提供

台中檢警持續強力掃蕩吸食毒品駕車犯罪，不但在2週內抓到20起毒駕案，全數聲押獲准，其中9日這一天內還查獲4起毒駕案件，4名被告經檢察官訊問後，認定均涉犯不能安全駕駛罪嫌重大，且有反覆實施毒駕犯罪之虞，向法院聲請預防性羈押且全數獲准。檢方強調，毒駕危害不亞於酒駕，民眾切勿心存僥倖，以身試法。

地檢署指出，自5月27日召開「妥適運用預防性羈押以打擊毒駕研商會議」後，截至6月9日止，已針對高風險毒駕案件聲請羈押20件，且全數獲法院裁准，展現檢警聯手打擊毒駕的決心。

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台中警方日前在路檢勤務查獲毒駕。民眾提供

檢方研擬八大重點毒駕類型作為執法依據，包括查獲毒品、酒毒併用、肇事致人死傷、重大違規、校園周邊或人潮聚集區域毒駕、駕駛行為已危及往來安全、多次毒品或毒駕前科，以及客觀上明顯有施用毒品後無法安全駕駛等情形，凡符合相關條件且具再犯風險者，將積極聲請預防性羈押。

檢方調查發現，本次遭羈押的4名被告均屬高風險個案。其中陶姓男子為逃逸外籍移工，車內同時查獲毒品；陳姓男子毒駕行經市區人潮聚集場所；周姓男子有毒品前科，身上還被查獲多種毒品；沈姓男子則有毒駕前科且持有毒品。4人皆符合檢方認定的重點毒駕類型，因此依法聲押獲准。

台中警方當街壓制毒駕嫌犯。民眾提供

為提升查緝效率，地檢署與警方建立毒駕案件快速聯繫平台，只要發現唾液檢測呈毒品陽性反應，且符合高風險條件，警方即時通報檢察官，並同步調閱監視器、密錄器畫面及毒品送驗資料，強化證據蒐集，讓檢警偵辦無縫接軌。

地檢署強調，施用毒品後駕駛車輛，對道路交通安全及民眾生命財產造成重大威脅，未來將持續依法從嚴、從重追訴，並善用預防性羈押制度遏止再犯。檢方也向社會喊話，毒駕絕非小事，更不是罰款了事，一旦符合羈押要件，將面臨失去人身自由的代價，切勿心存僥倖。

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



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