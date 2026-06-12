毒駕零容忍！蔣萬安籲：源頭追查後端重罰
昨（11日）晚間再度發生毒駕致死案件，嫌犯拒檢逃逸過程中撞上兩名無辜的路人，導致包括嫌犯在內三人身亡，對此台北市長蔣萬安強調對毒駕絕對零容忍，並建議應該從「源頭追查，後端重罰」，遏止毒駕、藥駕行為。
蔣萬安表示，對於毒駕絕對零容忍，同時也支持中央提高相關刑罰。蔣萬安認為從源頭追查，後端重罰，一方面溯源追查毒品源頭遏止氾濫，一方面配合相關法制作業，加強臨檢、攔檢，遏止毒駕、藥駕等不法行為。
至於南投縣長許淑華表示，日前彰化一名員警遭毒駕輾斷雙腿，法院第一時間卻是讓嫌犯無保請回，相信民眾看到這樣的新聞都覺得非常遺憾，這不僅抹煞第一線警察同仁的辛苦，也凸顯除了在立法面之外，法院方面對於「零容忍」的態度、意識也都待檢討。
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