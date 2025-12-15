毒駕高速撞死行人連撞12車

楊姓男子十五日疑毒駕行經基隆仁一路與愛九路口時，先擦撞護欄後沿著仁一路撞擊路邊多輛汽機車及攤架，林姓女子傷勢嚴重，送醫不治。

（讀者提供／中央社）

記者張上耕∕基隆報導

基隆市又發生疑毒駕撞死人案，楊姓男子十五日上午疑吸毒後開車，行經仁一路高速衝撞走在路邊的林姓婦人，再連撞十二輛汽機車，造成一死二傷；警方到場迅管制現場，在車內查獲喪屍煙彈，肇事的楊姓男駕駛毒品快篩呈現陽性反應，警方偵訊後依法移送究辦。

警二分局信義派出所於十五日上午十一點五分左右接獲報案指稱，一輛轎車在市區仁一路某水果行前，撞擊路旁車輛及民眾後停下，經查該輛轎車在仁一路與愛九路口先擦撞護欄，然後沿路往前撞擊路邊多輛汽機車及攤架，造成二人受傷送醫，其中一名五十五歲林姓女子送醫前無生命跡象，另肇事者楊男，及在路邊停車的駕駛六十六歲林姓男子受到輕傷送醫。警方到場後，立即在現場實施交通疏導，避免二次事故發生，並把受傷的二人送醫救治。

警方在肇事的楊姓駕駛（五十五歲）轎車內，發現疑似第二級毒品依托咪酯菸彈二顆等物證，初步檢驗二級毒品依托咪酯呈現陽性反應，經製作毒駕唾液快篩，楊男也呈現陽性反應，全案詢後將依毒品危害防制條例及公共危險罪，將楊男移送基隆地檢署偵辦。

據了解，楊男先前曾有二、三次毒駕紀錄，但都是自撞沒有造成他人傷害。此次卻造成無辜的買菜婦人身亡，將被依過失致死罪送辦。

日前，三十二歲陳姓男子疑吸毒後開車，行經基隆市南榮路高速衝撞多輛汽機車，撞死外出倒垃圾的七十三歲陳姓老翁，沒想到十五日又發生疑似毒駕撞死人案件。