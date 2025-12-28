毒駕高速衝撞警車！3警骨折、腦震盪 嫌犯二審判刑出爐

李男涉嫌毒駕拒捕，竟高速衝撞警車，被高雄高分院判刑。(記者鮑建信攝)

〔記者鮑建信／高雄報導〕去年底高雄發生毒駕違規被盤查，李姓嫌犯竟以時速百公里逃逸，甚至衝撞橫擋路中攔阻警車，造成3名警員骨折、腦震盪，李嫌被高法院高雄分院依妨害公務罪，判處有期徒刑1年和易科刑8月。

判決書指出，2024年12月18日凌晨1點多，被告李男在鳳山區「大八卦釣蝦場」2樓包廂，涉嫌吸食海洛英毒品等後開車外出，途經仁武區八德北路旁違規停車，被仁武分局巡邏警車盤查。

李嫌唯恐遭裁罰，涉嫌以時速百公里逃逸，並連續闖紅燈，警方緊追不捨，並通知警網，李男開車行經鳳仁路及水管路口，明知警車橫擋路口，竟往前衝撞，導致車內張姓等3名警員多處受傷，甚至骨折、腦震盪，警車也被毀報廢。

廣告 廣告

高雄地院依妨害公務和違反毒品危害防制條例，判處李男分別有期徒刑1年和6月，後者如易科罰金，以1000元折算1日﹔李男則上訴指出，已與張等警員和解，要求從輕發落。

高雄高分院開庭調查後，認為原審已就李男和解部分考量過，判決駁回，尚未定讞。

【看原文連結】

更多自由時報報導

馬路不是馬的路！合歡山武嶺有人騎馬賞雪 警方馬上罰

北捷大直站男乘客失控 !站長遇襲辣椒水反擊 保全鋼叉壓制對方

1227規模7.0地震！氣象署：921、0403後最大 花蓮晃21秒最長

為何LINE Pay在日本停用、卻獲台灣過半人口1270萬人使用 日媒全說了

