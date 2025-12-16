毒駕一周2起！ 基市府：快篩「拒測」重罰18萬、吊銷駕照

基隆市長謝國樑強調毒駕零容忍。資料照片



基隆市一周內發生兩起毒駕，更釀成1名婦人當場死亡，讓市民人心惶惶。對此，謝國樑表示，毒駕行為對市民生命安全構成直接威脅，針對高風險的時段、處所，加強執行毒品唾液快篩；「拒測」直接依規定重罰18萬元並吊銷駕照，展現市府零容忍立場。

基隆市警察局長林信雄嚴正指出，毒品施用屬於高度隱蔽的「無被害人犯罪」，若非警方主動查緝，往往難以及時浮現，因此對社會安全造成長期風險。因此，將不分日夜，持續於各重要路口加強取締毒駕，透過主動出擊方式，找出潛在高風險駕駛人，全面提升交通與治安安全。

林信雄進一步說明，針對重大毒駕案件及毒駕累犯，警察局將主動建請檢察官聲請羈押，並已於今天召開的檢警聯席會議中，正式提案「毒駕累犯建請羈押」，與檢方共同研議後續精進執法與防制作為。

另外，對於毒駕累犯致人傷亡案件，也將研議是否符合刑法「原因自由之行為」構成要件，並以不確定殺人之犯罪故意論處更重刑責的可能性，進一步強化法律嚇阻力。

謝國樑最後強調，強化執法外，市府也同步重視員警執勤安全，已指示警察局規劃採購L型車輛攔阻系統及反恐級雞爪釘等防護裝備，降低車輛規避檢查或蓄意衝撞的風險。市府將持續以市民生命安全為最高原則，結合強力執法與預防性措施，全力打擊毒駕行為，守護基隆交通與治安安全。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

