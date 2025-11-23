毒駕一日掃18件！唾液快篩上路首日見效 警政署：「害人害己，別再心存僥倖」

【警政時報 徐煜勝/台北報導】毒駕無所遁形！警政署20日全面啟動全國性「毒品唾液快篩」執法，首日即展現強大震懾效果。自20日零時起至24時止，全國警方在短短24小時內共攔查出18件毒駕案件，累計開罰金額高達新臺幣110萬元，所有涉案車輛均現場移置保管、駕照當場吊扣，後續將依刑事程序採尿送驗，追查是否涉及公共危險罪行。

全國動員啟用新快篩試劑即傳出捷報。（記者徐煜勝翻攝）

首日查獲案件遍布全臺各地，包括六都的臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市，以及新竹市、雲林縣、嘉義市等地均傳出查獲紀錄。其中以北部都會區最為集中，臺北市5件、新北市4件，顯示都會交通量大、毒駕風險亦隨之增加。

廣告 廣告

從毒品種類分析，本次查獲以安非他命占最多，共9件；愷他命2件次之；另有海洛因、依托咪酯、卡西酮各1件，另4件為使用兩種以上毒品的複合性吸食。警方表示，新式唾液快篩具備高精準度，只需3至6分鐘即可初步檢測吸毒反應，讓毒駕者無所遁形，第一線員警也直呼「準、快、好用」。

警政署指出，唾液快篩的數據將成為未來打擊毒品趨勢的重要參考，包括勤務佈署、毒品類別流行分析等，都能更即時、更精準。署方也會持續蒐集各地警力的實務回饋，讓整體執法更趨完善。

警政署強調，「毒駕是全民公敵，天理不容！」呼籲駕駛人切勿心存僥倖，一旦拒測，將面臨18萬元重罰。警方將持續以高強度、零容忍的態度掃蕩毒駕，守護全民安全，讓道路不再成為毒駕者的危險遊樂場。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光