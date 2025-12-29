毒駕「破百直衝」躲攔查！下秒「高速撞警車」害3警骨折、腦震盪

記者洪正達／高雄報導

李男毒駕後撞爛警車害3名員警受傷，目前二審出爐，妨害公務部分判處1年徒刑，毒品罪部分則判處6個月易科刑。（示意圖，與本案無關／翻攝畫面）

高雄李姓男子2024年12月間涉嫌毒駕，卻為了躲避盤查以破百時速在仁武區狂飆，並於過程中衝撞路中攔阻的警車，造成3名員警骨折、腦震盪，案經高雄高分院審理後，依妨害公務罪嫌判處1年徒刑及易科刑8個月。

判決指出，2024年12月18日凌晨1左右，李男在鳳山區一間釣蝦場的包廂內吸食海洛英後開車上路，但在仁武區八德北路上因違停遭到警方攔查，李男一時心虛以破百時速逃逸，更不顧路口已有警車阻擋仍高速撞開，導致車內3名員警受傷，出現骨折、腦震盪等，警車也徹底毀損報廢。

一審時，高雄地院依涉犯妨害公務及毒品罪分處1年級6個月徒刑，其中6個月徒刑如易科罰金以1000元折算1日，李男不服上訴，主張已和受傷員警和解要求從輕發落，但高雄高分院開庭後，認為原審已考量到這部分，因此將判決駁回，未定讞。

