毒駕+酒駕撞死騎士 嘉義男子收押

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕黃姓男子涉嫌吸毒及酒駕肇事，昨(7)日在嘉義縣中埔鄉發生車禍造成1死1傷，經檢方複訊後，深夜嘉義地院裁定羈押。

法院表示，25歲黃男涉犯刑法酒後駕駛動力交通工具致人於死、肇事致人於死而逃逸等罪嫌，除應負擔最輕本刑3年以上有期徒刑刑事責任外，勢將承擔鉅額民事賠償責任，且肇事後逃逸，足認無法排除將來為逃避刑事、民事責任而逃亡可能，為確保後續偵查、審判及執行程序進行，裁定收押。

檢警調查，中埔鄉78歲吳姓機車騎士昨在中埔鄉中山路遭黃男駕駛的凌志轎車追撞，造成吳男頭部、四肢重傷，送醫不治死亡。

廣告 廣告

吳男被撞後，連人帶車倒在馬路上，當時因天色未亮、視線昏暗，68歲機車騎士何姓男子未能及時反應，擦撞吳男機車後倒地受傷，何男傷勢無礙。

警方循線查出黃男涉嫌肇事逃逸，案發6小時後在嘉市將他查獲到案，經唾液篩檢，黃男涉及毒駕與酒駕，全案依肇事逃逸致死、公共危險等罪移送嘉義地檢署，檢方複訊後聲羈獲准。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

高雄50歲男深夜躺匝道 3車連續輾斃嚇爆

吸毒又喝酒竟上路！嘉義中埔鄉撞死騎士肇逃 男子6小時後落網

嘉義25歲男酒駕、毒駕撞死騎士逃逸 檢察官複訊後聲押

竹科主管走斑馬線遭撞身亡！親友重回「行人地獄」留言獻花致哀

