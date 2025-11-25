南部中心／綜合報導

高雄鳳山一輛轎車24日深夜停在路中央，車上一男一女，一動也不動，警方獲報到場，就在準備破窗救援時，兩人從睡夢中驚醒，但車上瀰漫毒品氣味，當場用毒品檢驗試劑，果然呈現陽性，警方懷疑他們毒駕，後續還在車上搜出毒品跟開山刀。

毒駕? 高雄男女車上昏睡卡路中央 檢出毒品陽性

車內飄散毒品氣味，車上一男一女一度不配合盤查。（圖／民視新聞）

白色轎車深夜停在路中央，員警上前關心，但車上兩人怎麼叫都沒反應，正當員警準備破窗。駕駛座的女子驚醒，一臉疲倦，後座還躺著另一名男子，兩人睜開眼睛才發現，已經被警察包圍。車停路中央，呼呼大睡，員警靠近開車門，卻聞到毒品氣味，員警要搜車，他們相當不配合。最後在警方喝令下，他們才乖乖接受盤查。24號深夜11點多，高雄鳳山南光街，一男一女在車上昏睡，路過民眾看見他們一動也不動，以為發生了意外，警方正準備破窗救援時，他們突然驚醒，但員警發現他們神色有異，果然在駕駛的包包及車上，查獲安非他命毒品吸食器丶煙彈，以及一把開山刀，還在後車廂查獲一面車牌。

警方在車上查獲毒品、一把開山刀，後車廂還有一面車牌。（圖／民視新聞）

高市警五甲派出所所長孫英哲：「當場施以毒品唾液快篩，呈安非他命毒品陽性反應，全案訊問後依違反毒品危害防制條例，及公共危險罪嫌移送。」疑似深夜吸毒，睡到警察就在眼前都沒發現，警方懷疑兩人涉嫌毒駕才會在路中昏睡，依毒品現行犯，將他們帶回偵辦。

原文出處：毒駕? 高雄男女車上昏睡卡路中央 檢出毒品陽性

