毒駕！2波連環撞 撞路邊車再逆撞白車.Ubike被波及

昨(5)日晚間新北中和街頭上演連環撞，肇事黑色車輛第一波先撞到停在路邊的汽機車，第二波再逆向撞向白色轎車，結果導致白色轎車倒車撞倒一名Ubike騎士。警方在肇事男子車上搜出毒品的注射針筒跟依托咪酯煙彈，原來又是毒駕上路！

一台車頭被裝凹的白車，節節後退因為黑車步步進逼，到退無可退撞上一台腳踏車，女子重摔在地旁人後連忙上前攙扶，白車駕駛也嚇得衝下車查看，但黑車毫無動靜，目擊民眾說：「(撞擊聲)很大聲啊，有聽到砰一聲，然後再來這邊又砰一聲。」地上可見一道長長痕跡，但時間往前黑車早在其他入口就已經亂開一通，綠燈後車子越開越偏，最後撞上停在路邊的車輛。

事發在昨日晚上9點多新北中和，黑車先在忠孝街撞毀路邊的1輛轎車與4台機車，接著沒有停下來再開道到華新街逆向行駛與白車對撞，白車駕駛倒車時再擦撞腳踏車，警方VS.肇事黑車駕駛說：「現在將你逮捕，來你包包先讓我拿下來好不好，包包等一下我們要檢查，整個拿下來。」

不查還好一查不得了，警方在車內與包包內查獲針筒與依托咪酯煙彈，原來是毒駕釀禍被上銬逮捕，新北市中和警分局南勢派出所長許勝凱說：「對肇事男子實施唾液快篩，結果呈現陽性，員警立即依法製單舉發。」

警方表示，毒駕男的右手骨折，無辜的白車駕駛手腳有多處擦挫傷，腳踏車的女騎士雙腳則有擦挫傷，送醫沒有大礙，男子毒駕上路罪加一等，又波及多名無辜駕駛，依公共危險及毒品罪送辦。

