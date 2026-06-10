毒駕「5大悲痛代價」曝！ 律師揭這點最慘：家人承受外界指點

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生活中心／許展溢報導

毒駕頻傳，造成不少憾事，律師蘇家宏今（10）日指出，毒駕必須付出5大慘痛代價，不僅面臨最重無期徒刑，甚至要面對天價的賠償，最後姓名和長相，還可能被公開，直接社會性死亡外，連帶家人更會承受外界各種指指點點。

蘇家宏在臉書發文列出以下毒駕面臨的5大慘痛代價：

瞬間沒自由！毒駕不只是做完筆錄就回家

蘇家宏表示，很多人以為毒駕被抓，頂多做完筆錄就能回家，但現在毒駕（刑法第185條之3）已被納入刑事訴訟法第101條之1「預防性羈押」的適用範圍，若檢察官認為嫌疑重大，且有反覆實施同類犯罪之虞，就可以直接向法院聲請羈押，一旦法院裁定羈押，在判刑確定前，毒駕就要到看守所裡失去自由。

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這不是輕罪！撞死人，最重面臨無期徒刑

蘇家宏指出，毒駕不是普通交通意外。依《刑法》第185條之3，毒駕即使沒有撞到人，只要尿液或血液中的毒品、麻醉藥品或其代謝物達行政院公告濃度，或有其他情事足認不能安全駕駛，就構成犯罪。 若因而致人於死，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。更要注意的是，若曾有酒駕、毒駕等前案，經有罪判決或緩起訴確定後，10年內再犯並致人於死，最重可處無期徒刑！



傾家蕩產！毒駕將面對天價賠償責任

蘇家宏說，毒駕撞壞別人的車、奪走別人的健康甚至生命時，除刑事責任，必須面臨龐大的民事賠償，包括醫療費、喪葬費、精神慰撫金、扶養費、修車費、看護費、勞動能力減損等。 很多人以為有保險就沒事，但就算保險公司先部分理賠，後續會全額向毒駕肇事者「代位追償」！這意味著所有天價損失，都要由毒駕者自己吞下去。更沉重的是，心靈上的愧疚與譴責，是一輩子都還不完的債。

終身不得開車！失去移動的自由與便利

蘇家宏表示，只要被查獲毒駕，不論有沒有造成車禍，都會面臨高額罰鍰、車輛當場移置保管，以及吊扣或吊銷駕照的處分。 如果毒駕肇事不幸導致他人重傷或死亡，法律絕對不會再給機會，監理機關會依法「終身吊銷駕照」，並且「終身不得再考領」。未來的日子裡，只能看著別人開車，毒駕者卻再也無法正大光明的握著方向盤。

社會性死亡！累犯者姓名、照片全公開

蘇家宏強調，不要以為做了壞事可以永遠躲在暗處，依道路交通管理處罰條例第35條規定，10年內第2次以上違反相關酒駕、毒駕或拒測規定的累犯者，公路主管機關得直接公布其姓名、照片及違法事實。毒駕者不僅要面臨法律制裁、名譽重傷，更可能因此失去工作、朋友的信任與社會信用，連帶讓無辜的家人、父母、孩子共同承受外界指指點點的龐大心理壓力。

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