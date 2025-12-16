毒駕1死2傷！基隆男今年連續犯下5起毒品案 毒駕問題引關注

基隆男毒駕釀1死，今年犯下5起毒品案，其中3次是毒駕，前科累累。 圖：民眾提供

[Newtalk新聞] 基隆市一名楊姓男子昨日毒駕釀死亡車禍，先衝撞中央分隔島，再擦撞路旁水果攤前的8輛機車與2輛汽車，造成55歲婦人被撞後不治身亡，警方指出，肇事楊男有40多項前科，僅今年就已犯下5起毒品案，其中3次是毒駕，事故引發社會對毒駕問題的關注。

肇事的55歲楊姓男子有40多項前科，更是警方高度關注的毒品人口，今年5度被查獲於車內持有毒品，其中3件涉及毒駕肇事，先前另有犯下重利、妨礙自由及毒品等罪，也曾因毒品案入監服刑，刑案紀錄前科累累。

昨日事發時，楊男車輛左右搖晃先撞中央分隔島，隨後暴衝橫掃路邊8輛機車、2汽車，當時一名55歲女子正要前往買菜，閃避不及被撞上，經搶救仍死亡；另名66歲林姓騎士也被撞上導致輕傷，楊男本身也受傷，皆送往醫院救治。

警方於肇事車輛內搜出第二級毒品依托咪酯兩顆，並檢測楊男煙彈及唾液快篩均呈毒品陽性反應，全案將依《毒品危害防制條例》及《刑法》公共危險罪，移送基隆地方檢察署偵辦。

前科累累並多次毒駕，仍可以上路並釀成死亡車禍，引發社會對毒駕問題的關注，尤其毒駕會引起肌肉抽搐、全身僵硬，甚至短暫昏迷，藥效發作時極易造成嚴重死傷，嚴重影響駕駛能力，完全不顧其他用路人安危，社會各界呼籲加強執法力度，並提高對毒駕的刑責，以有效遏止此類危害公共安全的行為。

