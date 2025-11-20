毒駕3分鐘現形！唾液快篩全上路 警揮神器直擊駕駛吸毒瞬間

毒品唾液快篩正式上路，三分鐘測出陽性者。（圖／TVBS）

警政署與交通部共同推出「毒品唾液快篩」技術全面上路，為打擊毒駕提供更有效率的解決方案。這項新措施讓員警只需使用試劑採集駕駛口腔樣本，在短短三至六分鐘內即可檢測出是否有毒品反應。此技術不僅大幅提升第一線員警的執勤安全，也能讓警方立即逮捕毒駕者，有效預防交通危險事件發生，為道路安全增添新保障。

毒品唾液快篩正式上路，三分鐘測出陽性者。（圖／TVBS）

警方在日常執勤中經常遇到駕駛人行為可疑的情況。在一次路邊臨檢中，一名神情怪異的駕駛被要求下車檢查時，竟在警察面前企圖丟棄物品，立即遭到壓制。警方發現該駕駛丟棄的是含有違禁品的電子煙。類似情況時有發生，另一起案例中，車上藏有違禁品的駕駛看見員警後手忙腳亂，想要丟棄證據但早已被識破。

新推出的毒品唾液快篩技術為警方提供了有效工具。執行過程簡單直接：警方請駕駛配合將試劑放入口腔，再將樣本放入檢測劑中，立即就能判斷是否為陽性。這項技術不僅用於路檢，在警方攻堅破門抓捕毒品犯罪時也非常實用。在一次大規模警力行動中，警方衝入屋內將在場人士控制住，並查獲多包毒品。對於現場人員是否有吸食毒品，唾液試劑能立即提供答案。

毒緝中心副大隊長鄭偉豪表示，讓駕駛採集唾液後，將樣本放入檢測盒中，試紙就會判斷他是否使用各種毒品，整個過程只需三至六分鐘。這項技術讓毒駕檢測不再需要等待驗尿才能釐清。

警方期望隨著唾液快篩試劑全面上路，能幫助員警在第一時間確認駕駛狀況，及時讓有毒品反應的駕駛遠離車輛，不只避免危險發生，更能有效預防毒駕事件，為道路安全提供更完善的保障。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

