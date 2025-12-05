毒鯛魚排搞烏龍 陳其邁3度道歉：追究相關人員責任

高雄市長陳其邁。（資料照／柯宗緯攝）

高雄市衛生局查獲毒鯛魚排，後經證實為烏龍一場，坦承是儀器檢驗條件設定錯誤，導致檢驗值誤差10倍。高市衛生局長黃志中昨（4日）臨時開記者會鞠躬道歉；高雄市長陳其邁今（5日）出席活動時，三度對此事件表達歉意。

陳其邁今出席「APICTA Awards 2025 開幕典禮」，會前接受聯訪時指出，首先先對全聯跟雲林養殖業者因為衛生局檢驗錯誤道歉，真的是非常不好意思，事件起因於一位操作同仁在違反標準作業程序，罕見地更改後台相關參數設定，將數值放大10倍，這種疏失錯誤是非常地不應該，所以也立刻移送檢調單位，藉由司法的調查來釐清到底錯誤是故意或者疏失，來釐清事件真相。

陳其邁續指，也嚴厲要求衛生局必須追究相關人員責任，也應該把藥物相關檢驗平台重新校正標準化，再進行其他藥品檢驗，維持藥品檢驗最嚴格的標準作業程序；他也提到，衛生局立刻應該要跟養殖戶及全聯聯繫，負起所有賠償責任。

陳其邁再次表達誠摯歉意，也希望未來執行相關檢驗工作，務必要落實相關檢驗標準作業程序，尤其當樣本有疑慮時，更應該重複、檢驗。最後，陳也希望衛生局記取這次教訓，能夠落實檢驗標準跟資訊透明，對這次事件再次表達歉意。

