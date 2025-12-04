毒鯛魚排檢驗鬧烏龍！高雄衛生局道歉 全聯發聲：感謝還原真相

對於全聯販售的「台灣鯛魚排」驗出恩氟喹啉羧酸，高市衛生局承認搞烏龍，公開道歉。（雲林縣政府提供）

全聯販售的「台灣鯛魚排」日前被檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，如今案件大逆轉！高雄市衛生局今日鄭重致歉，經內部調查發現「設定條件遭更改」，屬「人為錯誤」，應為故意或過失。對此，全聯也發聲明，感謝高雄市政府及衛生局在第一時間積極釐清事實、還原真相。

全聯販售的「台灣鯛魚排」日前遭高雄市衛生局驗出「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，供應商口湖漁類生產合作社強調，同批原料送交SGS檢驗均「未檢出」，衛生局原堅持無誤回應「可申請複驗」，今（4日）晚間出現大逆轉，衛生局除向湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者誠摯致歉，並依法追究相關人員責任。

高雄市衛生局稍早說明，11月26日「台灣鯛魚排」檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」一案，經衛生局內部調查，發現檢驗科內部儀器品管紀錄正常，孰料檢驗值遭放大10倍，致使最終檢驗計算結果為「不合格」，正確結果應為「未檢出」，此操作人員為故意或過失，衛生局已主動移送檢調釐清。

據悉，1名29歲陳姓女助理副何衛生局受訓資格，年資1年半，今年考上高普考後，於11月4日離開高雄市政府衛生局，陳女離職後，全案於5日起則由職代負責，後續數值為再被更動。衛生局根據內部資料追查，認定陳女自10月27日至11月4日（離職），疑動了相關參數或設定，才造成檢驗結果超出標準。

衛生局表示，此異常事件於發現第一時間通報中央主管機關食藥署，經過深入追查，確認此為單一事件，過去並無電腦設定更動紀錄。相關損失賠償事宜，衛生局將與全聯及業者主動協調。衛生局長黃志中、副局長潘炤穎傍晚臨時召開記者會，向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者誠摯鞠躬道歉。

全聯發布官方聲明指出，誠摯感謝高雄市政府及衛生局在第一時間積極釐清事實、還原真相，此事件高雄市政府展現了高度的行政效率與責任感，協助澄清誤解，也為產業與消費者提供最重要的科學依據。全聯也同時感謝各地衛生局持續的指導與監督。

全聯也強調，集團始終將食品安全視為最重要的承諾，身為本土企業，深知每一項產品承載著農民的心血與消費者的信任。未來，全聯將持續與中央及地方政府密切合作，全面落實更加嚴格的食安管理，確保商品安全無虞，讓消費者安心選購、放心食用。

