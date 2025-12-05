「毒鯛魚排」藥檢烏龍！ 業者出面捍衛商譽 高雄衛生局道歉：賠償依照國賠

高雄市衛生局先前抽驗全聯販售的「台灣鯛魚排」鬧烏龍，誤檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028 ppm。調查後發現，29歲已離職的陳姓研究女助理，涉嫌擅自更動電腦參數，整整放大10倍才導致誤檢。陳女昨（4）日深夜赴警局說明，衛生局也緊急召開記者會，市長陳其邁今（5）日上午針對疏失道歉，將連同相關主管一併懲處。因「毒鯛魚排」重創商譽，雲林口湖漁類生產合作社今日召開記者會，還原整起事件經過，替漁民澄清。

陳女深夜赴警局 坦承操作過程有疏失

據悉，陳姓女研究助理已於11月4日離職，10月27日至11月4日內部2次檢驗期間，都由陳女操作。由於檢驗SOP已經設定好，正常情況下不會更動，基於慣性操作原則，忽略檢查程序，以至於複驗結果跟初驗結果一致。直到供貨源頭口湖漁類生產合作社提出未驗出證明，才進行內部調查、還原電腦紀錄，意外發現異常更動軌跡。

揪出鯛魚片羅生門案主因後，全案依《偽造文書罪》報請檢警偵辦。警方昨晚找到陳女，將人帶回高雄市刑大說明。陳女初步供稱整個過程操作有疏失，不過警方還要持續釐清，有誰獲授權可以進入系統重新設定，並報請高雄地檢署指揮偵辦。

高市衛生局道歉 證實檢驗設定值有誤

高雄市衛生局先前驗出動物用藥時態度強硬，砲轟業者自行送驗的原料樣品為「不同檢體」，不料整起事件大反轉。衛生局長黃志忠、副局長潘炤穎、檢驗科長林學慶等人，4日召開記者會道歉，承認是電腦設定遭更改，造成檢驗結果有誤。黃志忠今日也表示，懲處名單中最高層級到副局長，求償部分「該負責就負責」將會依照國賠。

陳其邁今日上午也向全聯、消費者以及養殖業者道歉，嚴厲要求衛生局追究責任，應把藥物檢驗平台校正標準化，也希望衛生局記取這次的教訓，落實檢驗標準及資訊透明。

高雄市衛生局4日召開記者會道歉，承認電腦設定遭更改，造成檢驗結果有誤。（圖／高雄市衛生局提供）

禁藥汙名重創商譽 雲林業者出面還原真相

口湖漁類生產合作社今日上午召開記者會，還原整起事件經過，強調自行送檢17件檢體，全數結果均是「未檢出」動物用藥。

合作社總經理王益豐表示，11月28日接獲高雄市衛生局通知，第一時間追溯此批鯛魚排的養殖地及養殖漁戶，同時追查自主逐批檢驗的SGS檢驗報告，啟動溯源機制，並立即提供給雲林縣和高雄市衛生局，說明這一批原料已做過自主檢驗，結果是「未檢出」。雲林縣農業處1日也派防疫防檢所人員，赴東勢養殖場訪視許姓業者，查看是否有用藥不當的問題。

即便有自主逐批檢驗合格的SGS檢驗報告，王益豐仍同步將同一批魚池、同一批號的留樣檢體，送往高雄SGS檢測。為求謹慎小心，12月1日又隨機挑選4件檢體，再送往高雄SGS檢測。檢驗報告2日出爐，結果仍是「未檢出」，因此合作社發出澄清聲明，希望能捍衛自身清白。

下架12萬片鯛魚排 業者損失破千萬

王益豐透露，前面送檢5件檢體還不夠，2日發出聲明當天，他們又隨機取樣同商品不同批號，再送出12件檢體，送往高雄SGS檢測。3日正式向高雄市衛生局申請複驗，接著衛生局4日臨時召開記者會，坦承是因為檢驗設定值發生疏失，正確結果為「未檢出」，還給口湖漁類生產合作社一個清白。

王益豐表示，合作社經營30年，堅持在台灣鯛養殖過程中「逐批送驗」，確認沒問題才會進場加工，希望消費者能繼續對台灣鯛抱持信心，對台灣國產的漁產品有把握，持續推動台灣養殖行銷全世界，讓品質優良的台灣鯛，在全世界發光發熱。

王益豐也提到，先不論商譽及其他損失，光是目前回收下架的12萬片鯛魚排，就損失1100萬以上，待釐清所有損失後，再委託律師向高雄市衛生局協調相關賠償事宜，合作社暫時不考慮提國賠訴訟，衛生局也承諾會負起全責。至於遭指控用藥的許姓養殖業者終獲清白，也大度表示不會提告追究，只要公務員人員以後多加注意就好。