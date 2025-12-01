毒鯛魚流向追蹤！醫示警：長期食用恐傷肝腎、致不孕

全聯福利中心販賣的「台灣鯛魚排（大）約200g」傳出含動物用藥「恩氟喹啉羧酸」全面下架，引發民眾關注。（高市衛生局提供）

高雄市抽驗發現雲林產「台灣鯛魚排」含不得驗出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」。中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮警告，該物質具神經、心臟毒性，長期食用恐傷肝腎並影響生殖。問題魚貨全賣給全聯，已緊急下架。由於產品跨縣市流動，台中市食安處表示尚未接獲高雄正式通知，一旦通報將立即清查。

高雄市衛生局近日在全聯路竹中正分公司抽驗水產品時，發現一批雲林產「台灣鯛魚排」檢出不得驗出的動物用藥殘留「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，含量為0.028ppm，引發食品安全疑慮。

中國附醫毒物科主任洪東榮。(本報資料照片)

洪東榮對此提出警告，指出該藥物具有神經及心臟毒性，即使一般劑量也可能造成腸胃道不適；若長期食用，恐進一步損害關節、肝腎功能，甚至傷害生殖細胞，帶來不孕風險，絕不可輕忽。

雲林縣衛生局表示，恩氟喹啉羧酸雖為合法動物用藥，但國內未核准用於水產品；該批問題魚貨源自東勢鄉許姓養殖戶，經合作社製成逾1.5萬包鯛魚排，全數供貨給全聯。雲林衛生局已要求全聯緊急下架效期在2027年9月15日與16日的相關產品。

由於鯛魚排跨縣市販售，流向追查持續進行中。台中市食安處表示，目前尚未接獲高雄市政府的正式通報，一旦收到通知，將立即啟動清查機制，確保問題產品未流入市面。雲林縣府也已對養殖場進行移動管制並採樣送驗，釐清藥物殘留的來源。

