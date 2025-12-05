毒鯛魚烏龍案燒到高雄！池邊價崩跌4元 內外銷都卡關

高雄市衛生局毒鯛魚檢驗鬧烏龍。（左圖：高市衛生局提供、右圖：本報資料照）

高雄市衛生局毒鯛魚檢驗鬧烏龍，雲林口湖漁業合作社5日召集漁民開記者會揭露損失，指出魚片下架回收損失金額已逾千萬元；而高雄市台灣鯛養殖業者也受到影響，岡山區養殖漁業發展協會指出，目前高雄市台灣鯛魚池邊價從1斤30元跌至26元，烏龍案引發後續效應，導致消費者不敢買，養殖戶甚至只能自己去便當店零售鯛魚。

岡山區養殖漁業發展協會表示，毒鯛魚案事件曝光後，消費者紛紛避開購買鯛魚，「雖然說是烏龍一場，但大家還是有種預防心態，這陣子不敢買，也不敢吃了」，需求量降低，也造成價格崩盤，協會指出，上周高雄市台灣鯛池邊價一斤還有30元以上，這禮拜只剩26元；外銷部分，則是從一斤26元跌到23元，可見內外銷都卡關。

協會表示，鯛魚若賣不出去，養殖戶又繼續養，魚就會愈長愈大，當然大尾的鯛魚能做成冷凍鯛魚片，但飼養期間拉愈長，投入成本就愈高；甚至有養殖業者自己找門路，去便當店零售鯛魚，趕快把鯛魚便宜賣出。

高市議員宋立彬痛批，衛生局發布錯誤訊息，導致鯛魚價格崩盤，衝擊到中部鯛魚養殖業者，高雄也受影響，重創漁業形象，他要求高市海洋局要做市場調查，釐清養殖戶損失，並研擬相關補償計畫。

宋立彬也怒批，現在高市府不只衛生局，所有局處都螺絲鬆滿地，在這個「後陳其邁時代」，各局處首長都沒有心在位置，只做想做的事，市長不說就不做，市民幸福與否，似乎與高市府無關，他將持續嚴格監督高市府所有局處，也會替漁民爭取該有的公道與權益。

