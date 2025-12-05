毒鯛魚烏龍案衛生局須賠償！陳其邁：主管有督導責任

高雄市長陳其邁（中）5日受訪指出，將追究責任，連同相關主管、所有檢驗程序人員都要調查，尤其主管負有督導責任。（洪浩軒攝）

高雄市衛生局查獲毒鯛魚排，後經證實為烏龍一場，坦承是儀器檢驗條件設定錯誤，導致檢驗值誤差10倍。4日高市衛生局長黃志中臨時開記者會鞠躬道歉；高雄市長陳其邁5日受訪指出，將追究責任，連同相關主管、所有檢驗程序人員都要調查，尤其主管負有督導責任；高市衛生局副局長潘炤穎強調，本次檢驗疏失經查僅有鯛魚排，其餘品項無誤差。

陳其邁指出，一般執行檢驗時，相關人員都會在實驗室裡面做儀器校正，而這次案件發生，是從電腦後台去更改藥品參數，屬於較為罕見狀況，為什麼女研究員會去更改，或是因為什麼原因才會動到設定，目前已經移請檢調單位調查。追究責任部分，當然也必須連同相關主管，跟所有檢驗程序的人員做釐清，尤其主管負有督導的責任。

廣告 廣告

陳其邁說，首先要對全聯以及雲林的養殖業者道歉，真的是非常的不好意思，因為我們的操作同仁在違反標準作業程序，很罕見地去更改電腦後台的相關參數的設定，這是不應該犯的錯誤，嚴厲要求衛生局必須追究相關人員責任，也應把藥物相關檢驗平台重新校正標準再做其他藥品的檢驗。

陳其邁也指出，衛生局應該要跟養殖戶聯繫，負起所有賠償責任，在這裡還是再次表達誠摯歉意，希望說衛生局未來在執行相關的檢驗工作，務必要落實檢驗標準作業程序，尤其是當樣本有疑慮的時候，希望衛生局能夠記取這一次的教訓，落實整個檢驗標準跟整個資訊的透明對於這次事件的影響，還是再一次表達歉意。

潘炤穎表示，檢驗方法須依據標準作業程序，而這次後台電腦數值被更動，就是違反標準作業程序；另其他同仁複驗時，基於慣性操作也未發現數值有誤，當然就得到錯誤的結果，複驗的同仁應該要去複核卻未做到，這部分也會請檢調人員釐清原因。

另高市衛生局經調查，這次檢驗的水產品共40項，除了鯛魚排，其餘39項經仔細核對，相關的檢驗程序以及後台的檢驗條件設定，皆無誤差。

【看原文連結】