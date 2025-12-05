毒鯛魚烏龍案 高雄市公布懲處！衛生局長自請處分

高雄市衛生局日前在全聯販售的「台灣鯛魚排」驗出動物禁藥，未料，竟是烏龍一場，對此，高市府表示，已完成業務相關人員究責，衛生局長黃志中已向市長陳其邁自請處分。（洪浩軒攝）

高雄市衛生局日前在全聯販售的「台灣鯛魚排」驗出動物禁藥，未料，竟是烏龍一場，對此，高市府表示，已完成業務相關人員究責，衛生局長黃志中已向市長陳其邁自請處分，陳其邁嚴厲告誡，並求黃志中全面檢討錯誤，不准再犯，而相關違失人員分別記過處分。

高市府衛生局檢驗「台灣鯛魚排」產品動物用藥，檢驗科儀器因內部人員作業疏失導致檢驗結果錯誤，衛生局5日持續校正內部相關檢驗平台標準化及釐清檢討疏失，並針對業務相關人員完成究責。市府發言人項賓和轉述，黃志中因督導不周已自請處分，陳其邁已對黃志中提出嚴厲告誡，並要求全面檢討錯誤，將流程改善完畢，不准再犯。

衛生局表示，針對相關人員行政責任，依違失人員身分屬性分別召開公務人員考績會、職工考核委員會追究其行政責任，涉案陳姓臨時人員也到會說明。除黃志中已向市長自請處分。

另經會議決議以潘副局長、廖主任祕書、檢驗科林科長及陳股長等4人，因督導不周致生不良後果，依「高雄市政府及所屬機關學校公務人員獎懲案件處理要點」規定，分別記過一次至二次不等；離職的陳姓臨時人員及簡姓研究助理因執行業務嚴重疏忽，貽誤公務，情節嚴重，依「高雄市政府衛生局勞工工作規則規定」，分別予以記過二次至記一大過不等之行政懲處。

高市府表示，再次向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者致歉，衛生局已派員當面向業者致歉及做後續處理，應負之責絕不迴避。衛生局將記取此次教訓，加強落實檢驗標準管控及資訊透明，務使類似情事不再發生。

