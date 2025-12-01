毒鯛魚驗到「第三代抗生素」 蘇一峰：平常開這藥會被警告

全聯販售的鯛魚排被檢出第三代抗生素「恩氟喹啉羧酸」，醫師蘇一峰透露，這種藥物若濫用恐在社區內培養超級細菌，平常看診想使用會被藥局特別警告。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

全聯販售的台灣鯛魚排被檢出禁止使用的動物用藥恩氟喹啉羧酸，業者緊急下架並提供退換貨；胸腔科醫師蘇一峰表示，恩氟喹啉羧酸屬於第三代抗生素，若濫用恐導致社區出現超級細菌，平常想開這種藥，都會被藥局特別提醒、警告。

蘇一峰表示，恩氟喹啉羧酸是第三代抗生素，殺菌範圍很廣，但目前只許可動物使用，沒想到竟然有漁產養殖業者疑似違規亂用。

蘇一峰指出，這種第三代抗生素若被濫用，恐在社區內培養細菌的抗藥性，最終誕生恐怖的超級細菌，他看診時通常只會開到第二代抗生素而已，想開第三代抗生素時，常常會被藥局警告。

高雄市衛生局10月抽驗市售水產品，發現全聯販售的一款台灣鯛魚排含有0.028ppm恩氟喹啉羧酸，但根據規定水產品不得檢出此藥物，立刻前往分公司稽查，確認產品來自雲林縣，該批產品共3125公斤，全數販售給全聯，換算成一包200公克的鯛魚排，總數超過1.5萬包。

全聯福利中心指出，目前已確認高雄各分店共進貨4488包，售出4080包、下架408包，民眾若購買到效期至2027年9月16日的台灣鯛魚排，可持發票、商品至原門市辦理退換貨。

