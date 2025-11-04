毒鴛鴦掛假車牌販毒 警調近百支路口監視器分析查獲

地方中心／趙永博 花蓮報導聰明闆娘，設局抓賊！花蓮市一間雜貨店，上個月遭竊賊闖入，被偷了5萬元，老闆娘本來不想追究，但發現小偷又食髓知味，老闆娘決定設局抓人，這回刻意開一扇窗戶，果真竊賊上鉤，當場失風遭逮，還被抓到開車載他的共犯，共犯的包包還藏了毒品，雙雙落網。員警獲報來到雜貨店，只見一名男子坐在椅子上，原來他就是嫌犯，不久前，想闖入民宅偷竊，沒想到，當場失風被民眾逮到，而且眼尖的民眾還揪出，一旁的車子，疑似就是共犯。員警vs.嫌犯vs.民眾：「他要下來吧，沒有他不知道，怎麼可能不知道，你人先下來一下。」警方當然二話不說，火速來找車上的駕駛，但駕駛支支吾吾，說不認識他。花蓮雜貨店遭竊 闆娘設局抓賊 連同共犯成功逮2嫌。（圖／民視新聞）員警vs.嫌犯：「你跟他是什麼關係，朋友啊，你怎麼會載他來這邊，他叫我停在那邊載他來，然後叫我停在這邊等他啊。」員警開始查身分，眼看瞞不住了，終於承認是朋友，但連忙喊冤，說對方只是叫他開車載他去收押金，由於包包又被查獲毒品，兩人雙雙被逮。受害雜貨店老闆娘：「剛好我在廚房要煮東西，跳著跳著聲音，我這邊就會震動，我就開始拿我的手機看，我就開始去叫（鄰居），然後他們上去就直接抓到了。」遭竊的就是這間雜貨店，上個月遭一名43歲詹姓男子闖入，被偷了5萬元貨款，老闆娘本來不想追究，怎料，小偷食髓知味又來偷，好在門窗關緊緊，沒讓他得逞。就怕小偷再來，老闆娘乾脆設局抓人，這回刻意開一扇窗戶，1號晚間，竊賊果然上鉤了，老闆娘一聽到聲音，趕緊請鄰居幫忙並報警。花蓮雜貨店遭竊 闆娘設局抓賊 連同共犯成功逮2嫌。（圖／民視新聞）受害雜貨店老闆娘：「我全部都關了，只有留那個不關，就是我要釣他。」花蓮分局軒轅所長王泓：「起獲毒品K他命咖啡包等物，涉案兩人依涉嫌加重竊盜及，毒品危害防制條例，移送花蓮地檢署偵辦。」笨賊三度上門，想一偷再偷，這下不僅掉入老闆娘的陷阱，還害自己的毒友一同被抓，朋友還罪加一等，多加一條毒品罪。原文出處：花蓮雜貨店遭竊 闆娘設局抓賊 連同共犯成功逮2嫌 更多民視新聞報導獨／謝侑芯遭疑連結黃明志撈金！最強奶媽曝1事：沒必要才當完「鏟子超人」！新北恐怖情人不滿被分手 挾持前女友墜樓身亡台中冷氣工高空作業「失足墜樓」 18樓墜至2樓露臺重摔身亡

民視影音 ・ 15 小時前