毒鴛鴦神情恍惚快速道路開龜速落網 警攔查搜出百克海洛因與詭異娃娃

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古女接受警方盤查時，手上還抱著藍髮玩偶，因神情恍惚而引起警方懷疑，果然在她身上搜出百克海洛因。（圖／翻攝畫面）

新北市10日凌晨發生毒駕案，53歲張姓男子開車載著39歲古姓前妻，駕車行經環河快速道路時，因速度過慢、形跡詭異而引起警方注意，巡邏行經的保大特勤隊員上前盤查，發現2人神情恍惚，並在車內搜出13包、重逾146公克的毒品海洛因和依託咪酯，全案依法送辦。

10日凌晨2時許，保大特勤中隊執行巡邏勤務巡經新北環河快速道路往三重方向時，發現一部租賃小客車行跡異常，在速限較高的快速道路上，該車竟以約20公里的時速「龜速」前行，員警直覺駕駛狀態有異，隨即示意其於三重區福德南路匝道下配合攔檢。

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張男下車時眼神渙散，員警眼尖在駕駛座腳踏墊發現疑似依托咪酯電子菸彈，後續又在張男的隨身包包中起獲4包毒品海洛因、依托咪酯煙彈1顆及煙油1罐。張男經毒品唾液快篩檢測，呈現一級毒品海洛因陽性反應，員警依法製單舉發，並當場移置保管車輛。

而副駕駛座的古女同樣神情恍惚，她接受警方盤查時，懷中緊緊包著「藍髮女娃」玩偶，並在下車時掉出1包海洛因，外套內也被起獲4顆毒煙彈，後續在警局內搜身後，更在古女褲子內發現藏有另外8包海洛因。

警方調查，發現古女身上的海洛因重達127.9公克，兩人合計被查獲海洛因13包(共146.8公克)、依托咪酯煙彈6顆(32.2公克)及菸油1罐(19.2公克)，全案訊後將這對毒鴛鴦依毒品危害防制條例罪嫌移送新北地檢署偵辦，並採集尿液送驗，追查公共危險罪刑責。

新北保安大隊呼籲，施用毒品殘害一生，毒駕上路更是全民公敵，「毒駕零容忍、違法必嚴辦」，新北保大將持續強化執法力道，全面打擊不法毒駕，以保障市民及用路人安全。

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