「毒」婦下藥殺澳籍男友未果！又涉前夫命案 北檢偵查結果曝

楊女涉嫌毒殺前夫。（圖／翻攝畫面）

楊姓女子在2022年與英國籍的男子Torslen同居於北市松山區。孰料，同年的12月底楊女涉犯以不詳方式讓Torslen服下老鼠藥後，導致其腹痛、血尿，最終在隔年1月2日上午死亡。台北地檢署今（1月15日）偵結此案，檢方認為罪嫌不足，楊女不起訴處分。

全案源於楊女疑不滿來台交換的澳籍男友ALEX將回澳洲，竟將老鼠藥混入食物中讓其服下，前後下毒至少3次。台北地檢署於2024年12月依殺人未遂罪起訴楊女，並求刑8年，目前案件仍由台北地院審理中。

此案在偵查過程中，楊女英國籍前夫弟弟來台配合調查，發現楊女前夫同樣為中毒身亡，認為2案相似的非常離奇，懷疑對方也是遭到楊女毒殺，選擇跨海告發楊女。當時楊女在偵查過程中痛哭否認犯行，甚至還自稱有精神障礙。

偵訊過程中，楊女堅決否認犯行，稱與被害人在國外有結婚，在台灣沒有婚姻關係，事發當下因為被害人表示不舒服，所以帶他去就醫。醫師診斷後說是尿道炎，否認有提供老鼠藥或其他毒物，也沒有下毒，稱被害人死亡當天很傷心，甚至要求不要解剖遺體。

檢方先後傳喚替楊女前夫救治的急診醫師、就診醫師以及禮儀師。急診醫師表示，當時死者身上並無明顯外傷，過去曾有過血尿以及胃痛，死因為心臟衰竭。就診醫師表示，過去沒有對死者做凝血方面的檢查，所以沒有任何證據可以支持或推翻是否會有腦出血造成呼吸中止，從病歷來看不足以確認死者是否攝入老鼠藥。禮儀師在偵訊中，證稱因為死者家屬表示不想要解剖、司法相驗，所以並未進行解剖，他想了很久以後，決定開立死因為心臟衰竭及呼吸衰竭。

最終，死者的遺體在2023年1月16日進行火化，檢方表示，因為火化後遺體無法檢出DNA型別且毒物也在高溫下全數分解，無法檢測出毒物成分，經查後，也沒有足夠的證據可以證實被告有所犯行，因此認定罪嫌不足，予以不起訴處分。

